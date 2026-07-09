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Канада изненада Китай след петгеймова драма във VNL

  • 9 юли 2026 | 02:37
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Канада изненада Китай след петгеймова драма във VNL

Националният отбор на Канада постигна много трудна 6-а победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Състезателките на Джовани Гуидети изненадаха Китай след петгеймова драма с 3:2 (19:25, 25:17, 25:22, 23:25, 15:11) в първия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата, игран пред близо 9000 зрители в залата в Хонконг.

"Кленовите листа" са на 6-о място във временното общо класиране на Лигата с 6 победи, 3 загуби и 17 точки, като имат реални шансове да играят на финалите в Макао. Китай пък е на 9-а позиция в подреждането с 4 победи, 5 загуби и 15 точки в актива си. Днес (9 юли) първо Канада ще играе с Белгия, а след това китайките ще излязат срещу дебютанта Украйна. Срещите са от 12,00 и 15,30 часа българско време.

Кийра Ван Рик (3 блока и 2 аса), Алекса Грей (2 блока) и Абигейл Гюсен (1 блок и 4 аса) бяха над всички за Канада съответно с 27, 25 и 22 точки за победата.

За тима на Китай Син Тан завърши с 22 точки (2 блока и 1 ас), а Юшан Жуан се отчете с 19 точки (3 блока и 2 аса), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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