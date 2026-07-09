Новак в Серия "А" привлече национал на Косово

Новият член на италианската Серия "А" Венеция обяви официално трансфера на косоварския нападател на Спарта (Прага) Албион Рахмани.

"Венеция съобщава, че купи окончателно правата от Спарта (Прага) на нападателя Албион Рахмани. Футболистът подписа договор с клуба до 30 юни 2029 година. От 2023-та той е национал на Косово, като в този период има 26 мача и 7 гола за страната си", пише италианският клуб. Смята се, че оттам са платили 7,5 милиона евро за играча.

25-годишният Рахмани направи впечатление в отбора на Балкани в страната си, откъдето беше привлечен в румънския Рапид (Букурещ). Само след един сезон, 28 мача и 18 гола, той е продаден на чешкия гранд Спарта за 5 милиона евро. За тима от Прага централният нападател има 57 мача и 16 гола.

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