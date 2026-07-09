Финландия побади Нидерландия и е близо до промоция в Лигата на нациите

Волейболистите от мъжкия национален отбор на Финландия се доближиха до титла в Европейската лига и промоция в Лигата на нациите 2027. Воденият от Оли Кунари тим се наложи над Нидерландия с 3:1 (27:25, 23:25, 25:23, 25:13) в първия финал помежду им, изигран в Нокиа (Финландия).

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Вторият двубой ще се проведе на 11 юли (събота) в Хага (Нидерландия).

Ако някой от отборите спечели и двата финални мача, ще си осигури промоция във ВНЛ. Ако отборите обаче разделят по една победа, мястото в най-комерсиалния турнир ще се определи въз основа на точките, спечелени и загубени от мачовете. Ако общият брой спечелени геймове е равен, Финландия ще влезе в Лигата на нациите за първи път.

Решаващи обаче ще са и точките от световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB). Финландия вече изпревари сериозно нидерландците - заема 17-о място с 212.93 точки, спечелвайки 5.55 точки от успеха. "Лалетата" пък паднаха на 20-о място с 200.06 точки.

Най-резултатен бе Лука Мартила с 27 точки (3 аса, 3 блокади), с 12 точки се отчете Ааро Никула (1 блокада). За съперника Силвестер Мейис завърши с 22 точки (2 аса, 1 блокада), с 11 точки приключи Том Коопс (3 аса).

Статистика - ТУК

Освен промоция в Лигата на нациите 2027 шампионът в Европейската лига ще получи 100 000 евро награден фонд.

Първа поява на Финландия в Лигата на нациите, или завръщане на Нидерландия? Предстои да разберем...

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