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Индия обяви амбициозна програма в опит да спечели домакинство на Олимпийските игри през 2036-а

  • 9 юли 2026 | 14:03
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Индия обяви амбициозна програма в опит да спечели домакинство на Олимпийските игри през 2036-а

Индия представи амбициозен календар от 29 международни събития през следващите две години в стремежа си да засили репутацията си като домакин с цел да спечели домакинство на Олимпийските игри през 2036 година, съобщава агенция Ройтерс.

Най-населената страна в света трябва да бъде домакин на Игрите на Британската общност през 2030-а в Ахмедабад и също така кандидатства за домакинство както на Олимпийските игри през 2036-а, така и на Азиатските игри през 2038-а в западноиндийския град.

От миналата година Индия е организирала 36 международни състезания в 15 града и е на път да бъде домакин на 65 събития до края на 2028-а - цел, с която се надява да демонстрира способността си да организира огромните по мащаби Олимпийски игри.

„Домакинството на международни състезания се превърна в ключов стълб в спортната екосистема на Индия“, заяви министърът на спорта Мансук Мандавия в изявление.

„Докато се подготвяме да бъдем домакини на Игрите на Британската общност 2030 и да кандидатстваме за Олимпийските игри през 2036-а, опитът, натрупан от домакинството на събития в 15 града, ще ни помогне да укрепим допълнително възможностите си“, добави той.

Мандавия каза още, че домакинството е намалило значително финансовата тежест от изпращането на спортисти в чужбина, като същевременно е спомогнало за създаването на трайна спортна инфраструктура и изграждането на технически познания сред длъжностните лица и доброволците.

Календарът на Индия за тази година включва първенството на Британската общност по тенис на маса, както и Световните първенства по снукър и бадминтон.

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