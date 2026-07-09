Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

  • 9 юли 2026 | 08:38
  • 114
  • 0
Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

Почетният президент на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах поздрави Весела Лечева, след като тя встъпи официално в длъжност като председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

Бах, който бе начело на МОК в продължение на 12 години, а миналата година бе избран на почетната длъжност до живот, изпрати поздравителен адрес на Лечева.

В него той подчертава, че е доволен, че последователните усилия на председателя - да бъдат изпълнени решенията на Общото събрание на БОК, са се увенчали с успех, пожелава успешен мандат и продуктивна дейност.

В ролята си на почетен президент Бах участва и в последната сесия на МОК, която взе важни решения по отношения на бъдещето на олимпийското движение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Нидерландецът Олав Кой спечели петия етап на Тур дьо Франс

Нидерландецът Олав Кой спечели петия етап на Тур дьо Франс

  • 8 юли 2026 | 19:06
  • 1232
  • 0
Около 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене

Около 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене

  • 8 юли 2026 | 16:53
  • 471
  • 0
Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон на Белмекен

Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон на Белмекен

  • 7 юли 2026 | 20:44
  • 1736
  • 0
Кърсти Ковънтри обяви, че МОК има механизми за бързо решаване на спорове на Игрите през 2028 г.

Кърсти Ковънтри обяви, че МОК има механизми за бързо решаване на спорове на Игрите през 2028 г.

  • 7 юли 2026 | 20:27
  • 2027
  • 0
Русия може да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Русия може да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

  • 7 юли 2026 | 20:01
  • 2535
  • 4
Мадс Педерсен поведе отбора на Лидл-Трек към двойна победа в четвъртия етап на Тур дьо Франс

Мадс Педерсен поведе отбора на Лидл-Трек към двойна победа в четвъртия етап на Тур дьо Франс

  • 7 юли 2026 | 19:41
  • 1683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 7534
  • 28
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 2064
  • 0
Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 20451
  • 179
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 36728
  • 33
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 19232
  • 25
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 1680
  • 0