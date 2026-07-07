Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон на Белмекен

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон по време на подготовката им на високопланинската база Белмекен.

"Сърдечни благодарности на Карлос Насар, че отдели време да подкрепи и мотивира младите състезатели за предстоящите Европейско и Световно първенство. Думите, казани от него, дават повече надежда и сили, че всичко за което се бориш е постижимо", написа треньорът Иван Русе в социалните мрежи.

Юношеският отбор започва първия етап от подготовката за предстоящото Европейско първенство на Белмекен. Основният фокус е насочен към: подобряване на аеробния капацитет и повишаване на максималното усвояване на кислород, увеличаване на мускулната сила и издръжливост, така че организмът да използва кислорода по-ефективно, развитие на гъвкавостта, ловкостта и баланса - качества, които правят разликата в решаващите моменти.

Европейското юношеско първенство ще се проведе в Татабаня (Унгария) от 18 до 29 август.

Снимка: БФ Бадминтон

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