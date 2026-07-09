Най-титулуваната параолимпийка на Великобритания прекрати състезателната си кариера

Сара Стори, 19-кратната параолимпийска шампионка, обяви оттеглянето си от международни състезания, като изключи възможността да участва на Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

48-годишната Стори, която започна параолимпийското си пътешествие като плувкиня, но заради ушна инфекция се пренасочи към колоезденето, се оттегля с 30 параолимпийски медала от девет игри, което я прави най-успешната британска параолимпийка.

„За мен е голяма чест да прекарам 35 години като международен спортист. Не мога да повярвам, че детската ми мечта да бъда спортист колкото е възможно по-дълго ме доведе до девет параолимпийски игри и възможности в толкова много спортни събития“, каза Стори в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

Стори спечели пет параолимпийски златни медала по плуване, преди да добави още 14 златни в колоезденето. Тя каза, че решението ѝ да се оттегли е продиктувано не от физически ограничения, а от желанието да поеме по-широка роля в развитието на параолимпийския спорт.

„Физически, напълно вярвам, че мога да бъда на стартовата линия в Лос Анджелис, уверена, че ще защитя двете си титли от Париж. Вярвам обаче, че сега мога да имам по-положително влияние, използвайки нови роли и възможности, които ми позволяват да се боря за параспорта и отразяването, което той заслужава“, добави тя.

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