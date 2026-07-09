Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Най-титулуваната параолимпийка на Великобритания прекрати състезателната си кариера

Най-титулуваната параолимпийка на Великобритания прекрати състезателната си кариера

  • 9 юли 2026 | 11:09
  • 184
  • 0
Най-титулуваната параолимпийка на Великобритания прекрати състезателната си кариера

Сара Стори, 19-кратната параолимпийска шампионка, обяви оттеглянето си от международни състезания, като изключи възможността да участва на Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

48-годишната Стори, която започна параолимпийското си пътешествие като плувкиня, но заради ушна инфекция се пренасочи към колоезденето, се оттегля с 30 параолимпийски медала от девет игри, което я прави най-успешната британска параолимпийка.

„За мен е голяма чест да прекарам 35 години като международен спортист. Не мога да повярвам, че детската ми мечта да бъда спортист колкото е възможно по-дълго ме доведе до девет параолимпийски игри и възможности в толкова много спортни събития“, каза Стори в изявление, цитирано от агенция Ройтерс.

Стори спечели пет параолимпийски златни медала по плуване, преди да добави още 14 златни в колоезденето. Тя каза, че решението ѝ да се оттегли е продиктувано не от физически ограничения, а от желанието да поеме по-широка роля в развитието на параолимпийския спорт.

„Физически, напълно вярвам, че мога да бъда на стартовата линия в Лос Анджелис, уверена, че ще защитя двете си титли от Париж. Вярвам обаче, че сега мога да имам по-положително влияние, използвайки нови роли и възможности, които ми позволяват да се боря за параспорта и отразяването, което той заслужава“, добави тя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

Почетният президент на МОК Томас Бах поздрави Весела Лечева

  • 9 юли 2026 | 08:38
  • 899
  • 0
Нидерландецът Олав Кой спечели петия етап на Тур дьо Франс

Нидерландецът Олав Кой спечели петия етап на Тур дьо Франс

  • 8 юли 2026 | 19:06
  • 1356
  • 0
Около 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене

Около 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене

  • 8 юли 2026 | 16:53
  • 494
  • 0
Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон на Белмекен

Карлос Насар се срещна и мотивира юношеските национали по бадминтон на Белмекен

  • 7 юли 2026 | 20:44
  • 1754
  • 0
Кърсти Ковънтри обяви, че МОК има механизми за бързо решаване на спорове на Игрите през 2028 г.

Кърсти Ковънтри обяви, че МОК има механизми за бързо решаване на спорове на Игрите през 2028 г.

  • 7 юли 2026 | 20:27
  • 2119
  • 0
Русия може да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Русия може да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

  • 7 юли 2026 | 20:01
  • 2558
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 17307
  • 70
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 4613
  • 9
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 5983
  • 0
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 2935
  • 1
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 3941
  • 12
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 6916
  • 4