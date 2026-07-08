Около 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене

Между 30 и 40 състезатели ще участват на Държавния личен отборен шампионат по колоездене в Костенец днес и утре, съобщи на пресконференция Борислав Иванов, член на Управителния съвет на Българската федерация по колоездене.

По думите му днес участниците стартират в бягане по часовник през една минута. На всеки ще се засече времето, за което е преодолял разстоянието. През утрешния ден всички ще стартират заедно, а най-бързият колоездач, преминал финалната линия, ще бъде победител.

Борислав Иванов уточни, че за отборното класиране се взима предвид времетраенето на участниците от днешния и утрешния ден. Този, който е с най-малко сборно време ще стане победител в държавния шампион отборно.

Трасето преминава през Костенец и Долна баня и завършва при село Горна Василица. Ще се направят три обиколки. То е с дължина десет километра.

По думите му награждаването ще бъде утре около 12:30 часа пред сградата на Община Костенец.

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов каза, че Костенец за пореден път доказва, че е спортна община, която не само подкрепя младите таланти, но и създава събития от най-висок ранг. Той пожела на всички участници успех и посочи, че градът предлага добри възможности за провеждането на Държавния личен отборен шампионат по колоездене. По думите му събитието ще се превърне в празник.

Борислав Иванов подари на кмета книгата „70 колоездачни обиколки в България“.

Държавният личен отборен шампионат по колоездене се организира съвместно от Българската федерация по колоездене, Община Костенец и клуб Левски, със съдействието на Община Долна баня.

По-рано от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че днес и утре ще бъде променена организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област, на територията на община Костенец, за провеждане на Държавния личен и отборен шампионат по колоездене.

Днес между 16:00 и 16:40 часа за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин.

На 9 юли от 9:30 до 11:00 часа. ще се спира поетапно движението по второкласния път ІІ-82 Костенец – Долна баня и по път ІІІ-8222 Пчелин – Очуша.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на "Пътна полиция".

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