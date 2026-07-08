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Нидерландец спечели петия етап на Тур дьо Франс след над 140 км самотно каране

  • 8 юли 2026 | 19:06
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Нидерландец спечели петия етап на Тур дьо Франс след над 140 км самотно каране

Нидерландецът Олав Кой спечели с финален спринт петия етап на колоездачната Обиколка на Франция. Етапът бе 158,3 км между Ланмезан и По, а победителят завърши с време 3:29.07 часа. Втори завърши германецът Макс Кантер от Астана, а трети - белгиецът Тим Мерлиен (Соудал-Куик-Степ) със същото време. Това бе общо 51-ва победа на Кой, но първа на Тур дьо Франс.На седма позиция завърши победителят от вчера Мадс Педерсен.

Французинът Батист Вайстрофер от тима Лото-Интермарше атакува още от старта на състезанието днес, като той не бе последван и веднага направи разлика от 45 секунди пред основната група, а след това и повече от минута. 32 км след началото на етапа беглецът Вайстрофер вече водеше с 2:50 минути пред останалите. 78 километра преди финала колоната мина през павираните улички на пазара на село Жер, а Батист продължи да води еднолично, като увеличи разликата до 3:15 минути, като не е имало подобно откъсване на самотен колоездач от 2024. Малко по-късно датчанинът Йонас Вингегор смени колелото си заради технически проблем.

Батист Вайстрофер пресече първи и междинния спринт, като спечели 25 точки. При изкачването обаче преднината на французина бе по-малко от минута. Той спечели и наградата за борбеност. 17 км преди финала трима откъснали се - Фред Райт, Каспер Асгрен и Валентен Паре-Пейнтр също бяха настигнати от основната група, която подгони и самотника начело, чиято преднина вече бе само 13 секунди и бе погълнат от колоната 3 км по-късно.

Състезанието завърши с хаотичен спринт по улиците на По.

В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Треен (Уно-X-Мобилити), който има 28 секунди преднина пред американеца Шон Куин (ЕФ Едюкейшън-Ийзипост) и 3:50 минути пред чеха Матиас Вачек от Лидл-Трек. Фаворитите Тадей Погагар и Йонас Вингегор са съответно четвърти и пети - с едно време - на 7:53 минути от лидера.

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