Росица Денчева е на полуфинал в Румъния

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката се наложи над партньорката си на двойки Екатерина Казионова (Русия) с 6:4, 6:4 за час и 38 минути.

Първият сет предложи седем пробива, но след 4:4 Денчева спечели подаването на съперничката си, а след това затвори сета на собствен сервис за 6:4. Във втората част националката стигна до пробив в третия гейм, който се оказа достатъчен, за да стигне до крайния успех.

В спор за място на финала Денчева ще се изправи срещу рускинята Мария Головина.

По-късно днес Ива Иванова ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, ще се изправят срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

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