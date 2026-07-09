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  3. България и Румъния U16 ще играят две контроли във Видин

България и Румъния U16 ще играят две контроли във Видин

  • 9 юли 2026 | 13:28
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България и Румъния U16 ще играят две контроли във Видин

Видинският баскетболен клуб Видабаскет ще бъде домакин на две контролни срещи между националните отбори за момчета до 16 години на България и Румъния. Това съобщи за БТА председателят на клуба Людмил Радулов.

Приятелските двубои ще се играят в спортна зала "Фестивална" във Видин, като първата среща е насрочена за днес от 18:00 часа, а втората предстои утре, 10 юли от 11:00 часа.

Радулов отправи покана към любителите на баскетбола да присъстват в залата и да подкрепят отбора в предстоящите мачове.

Контролите са част от подготовката на българския тим за предстоящото Европейско първенство в дивизия "В" в Република Северна Македония.

Шампионатът ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгелия и Скопие.

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