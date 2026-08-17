Трендън Уотфорд ще продължи кариерата си в Ню Орлиънс Пеликанс

Тежкото крило Трендън Уотфорд ще премине в отбора на Ню Орлиънс Пеликанс, съобщи ESPN.

25-годишният баскетболист отива при "пеликаните" с договор за един сезон на стойност 2,9 милиона долара.

През изминалата кампания той игра за Филаделфия 76ърс и записа показатели от 6,5 точки, 3,3 борби и 2,5 асистенции средно на мач. Особено впечатляващо бе представянето му в двубоя с Торонто Раптърс през ноември, когато направи "трипъл-дабъл" от 20 точки, 17 борби и 10 асистенции.

Освен за Филаделфия, в Националната баскетболна асоциация Уотфорд е играл още за Бруклин Нетс и Портланд Трейл Блейзърс.

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Снимки: Imago