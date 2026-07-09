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България ще бъде домакин на още три турнира по тенис от сериите "Чалънджър" за мъже

  • 9 юли 2026 | 10:09
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България ще бъде домакин на още три турнира по тенис от сериите "Чалънджър" за мъже

Българската федерация по тенис осигури домакинството на още три турнира от сериите „Чалънджър" (ATP Challenger) за мъже, стана след отличните отзиви за организацията и условията на първия турнир, който се проведе през миналия месец на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Така там ще се проведат още три турнира, информират от БФТенис.

Първият от тях е от сериите ATP Challenger 50 с награден фонд от 56 700 евро и ще се проведе от 2 до 9 август. Вторият също ще бъде от категория ATP Challenger 50 и е насрочен за периода 30 август – 6 септември. Третият турнир ще бъде от категория ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро и ще се проведе от 20 до 27 септември.

В периода 4–11 октомври на базата на ТК „Авеню" в Бургас ще се състои турнир от категория M15 от календара на World Tennis Tour с награден фонд от 15 хиляди долара.

„Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста", добавят от БФТенис.

Календарът на международните турнири за жени до края на годината също е изключително богат. България вече прие турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour в Хасково, който получи отлични отзиви за организацията си. До края на годината страната ще бъде домакин на още четири турнира от категория W50 с награден фонд от 40 хиляди долара, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Хасково предстоят турнирите в Пазарджик (13–20 септември), Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това, в периода 27 септември – 4 октомври, на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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