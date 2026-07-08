Серина Уилямс планира да се състезава на US Open

Въпреки скорошната контузия на дясното коляно, получена на Уимбълдън по време на мача на сингъл, 44-годишната Серина Уилямс възнамерява да продължи завръщането си в професионалния тенис с американското турне и да се състезава на Откритото първенство на САЩ.

Тенисистката, носителка на 23 титли от Големия шлем, изненада спортния свят през юни, обявявайки завръщането си, почти две години след като се оттегли от спорта през септември 2022 г. Завръщането ѝ започна с участие на двойки в турнирите на трева в Берлин и Куинс Клъб, преди да получи уайлдкард за Уимбълдън.

Първият ѝ официален мач на сингъл от почти четири години завърши със загуба в първия кръг от младата австралийка Мая Джойнт с резултат 3-6, 7-6 и 6-3. По време на мача Серина получи лека контузия на коляното, която наложи процедура за дренаж на течност и отказ от мача на двойки, който трябваше да играе със сестра си Винъс.

Въпреки неуспеха, американската тенисистка се възстановява под лекарско наблюдение и остава твърдо решена да продължи кариерата си.

Рене Стъбс, треньорката на Серина Уилямс, коментира настоящата ситуация на спортистката, подчертавайки, че мотивацията за продължаване на състезанията остава силна. Въпреки това, треньорката беше предпазлива, заявявайки, че не ѝ е работа да обсъжда подробности относно здравето на Серина.

Стъбс вярва, че преходът към твърди кортове ще бъде по-благоприятен за Уилямс. „Преминаването към твърди кортове ще бъде много по-стабилно за нея. И всички знаем колко добре играе на твърди кортове. Така че, въпросът е само да приведе тялото си във формата, която желае. И тогава ще видим“, заяви тя.

Треньорката добави, че целта на Серина е да продължи, но има много фактори за обмисляне, като семейството и нейния бизнес. Относно участието на Откритото първенство на САЩ, Стъбс разкри желанието на тенисистката: „Ще оставя тя да обсъжда медицинските си въпроси и как се чувства, но знам, че за нея опитът да играе нещо преди Откритото първенство на САЩ ще бъде нещо, което би искала да направи. Тя не иска да пристигне и да направи това, което направи тук, което беше просто да играе на сингъл, на Откритото първенство на САЩ, но в същото време, това ще зависи от това как е физически.“

„Ще оставя тя да обсъжда медицинските си въпроси и как се чувства, но знам, че за нея опитът да играе нещо преди Откритото първенство на САЩ ще бъде нещо, което би искала да направи. Тя не иска да пристигне и да направи това, което направи тук, което беше просто да играе на сингъл, на Откритото първенство на САЩ, но в същото време, това ще зависи от това как е физически.“

Самата Серина Уилямс говори открито за завръщането си, обяснявайки, че се е върнала заради любовта си към играта и заради дъщерите си, Олимпия и Адира, без натиска, който е чувствала преди. На пресконференция в Лондон 44-годишната тенисистка призна, че процесът не е бил лесен, сравнявайки го с „каране на колело нагоре по хълм“, и разкри, че е водила трудни разговори със себе си относно способността си да се състезава след четири години отсъствие.

След загубата на Уимбълдън, тя сподели емоционално послание в социалните мрежи, подчертавайки значението на това дъщерите ѝ да я гледат от трибуните. Въпреки че е била „съкрушена“ от отмяната на мача на двойки със сестра си, последното ѝ послание – „останете на линия и следете какво се случва в град близо до вас“ – ясно показва, че историята ѝ за завръщане все още не е приключила.

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Снимки: Imago