Русия може да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Международният олимпийски комитет (МОК) временно отмени наказанието на Руския олимпийски комитет, което отваря вратата за участие на руски спортисти на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

МОК наложи санкцията през 2023 г. в отговор на войната в Украйна. Сега обаче от организацията заявяват, че забраната "вече не е приложима“ и атлетите от Русия могат да се състезават отново, стига да "отговарят на съответните антидопингови изисквания“.

Все още не е взето решение дали на Русия ще бъде позволено да използва своя флаг, цветове и химн по време на Олимпийските игри.

От МОК уточниха, че ще продължат да „не организират събития на МОК в Русия и да не канят руски правителствени или държавни служители на своите събития“.

Някои руски спортисти участваха като неутрални както на Игрите в Париж през 2024 г., така и на Зимните олимпийски игри в Милано тази година.

Само 32-ма спортисти от Русия и Беларус се състезаваха в Париж 2024 като одобрени неутрални атлети, като спечелиха общо пет медала. За сравнение, на Олимпиадата в Токио през 2021 г. руският отбор наброяваше над 300 спортисти и спечели 71 медала.

Русия приветства решението на МОК, заявявайки, че Игрите трябва да бъдат "свободни от политика“.

"МОК изпраща ясен сигнал: олимпийското движение трябва да остане свободно от политика“, заяви руският министър на спорта Михаил Дегтярев в "Телеграм“, добавяйки, че Русия планира да участва в квалификациите за Олимпиадата през 2028 г.

От МОК заявяват, че все още "остро осъждат“ руската инвазия в Украйна, но "признават, че участието на спортист в международно състезание не трябва да бъде ограничавано от участието на неговото правителство във война или конфликт“.

През май Световната атлетика отхвърли препоръката на МОК за отмяна на забраната за участие на беларуски спортисти и отбори под флага на своята нация.

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