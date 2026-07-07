Кърсти Ковънтри обяви, че МОК има механизми за бързо решаване на спорове на Игрите през 2028 г.

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри заяви днес, че олимпийските спорове могат да бъдат разгледани по ускорена процедура на фона на опасенията от политическа намеса по време на Олимпийските игри през 2028-а година в Лос Анджелис. Бившата плувкиня Ковънтри трябваше да направи тези изявления на фона на намесите на президента на САЩ Доналд Тръмп преди няколко дни на Световното първенство по футбол, когато стана ясно как е бил отменен червен картон на нападателя Фоларин Балогун.

Нападателят на янките беше изгонен в мача с Босна и Херцеговина, но вместо наказание за една среща, здравенякът беше анмистиран с обяснението за „временно отлагане на изпълнение на наказанието“. А подобен случай отново повдигна въпроса за политическата намеса в спортните организации, но Ковънтри не обясни какви са точно тези механизми, на които тя разчита.

Също така МОК взе още едно спорно решение днес, след като препоръча на спортните федерации да сложат край на тригодишното вето за участие или участие без идентичност на руските спортисти. Решението беше очаквано, макар войната на Русия срещу Украйна да продължава над четири години. Преди два месеца препоръча на спортистите от Беларус, военния съюзник на Русия в пълноценното военно нахлуване в Украйна, да бъде позволено отново да се състезават с пълната си национална идентичност.

Само 32 спортисти от Русия и Беларус се състезаваха на Олимпийските игри в Париж през 2024-а година като одобрени неутрални спортисти и общо спечелиха пет медала. Руският отбор имаше повече от 300 спортисти на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. и спечели 71 медала.

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