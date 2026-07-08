Приказката на Фери продължава на Уимбълдън

Централният корт на Уимбълдън стана свидетел на поредната глава от невероятната история на Артур Фери. 23-годишният британец, който влезе в турнира като №114 в света и с „уайлдкард“, продължи сензационното си представяне, побеждавайки деветия поставен Флавио Коболи. С този успех Фери не само си осигури място в полуфиналите, но и се превърна в първия британски състезател с покана от организаторите, достигнал до тази фаза в Откритата ера.

След два поредни петсетови трилъра, в които се нуждаеше от обрати, днес Фери бе далеч по-категоричен. Британецът затвори срещата в чисти сетове – 6:4, 7:6(4), 6:0 разчитайки на изключително стабилен сервис. Той записа осем аса срещу едва една двойна грешка, печелейки 73% от точките на собствено подаване. Фери демонстрира и висока ефективност при точките за пробив, като реализира пет от 11-те възможности, които се откриха пред него.

От другата страна на мрежата Флавио Коболи, който по-рано тази година игра финал на Ролан Гарос, не успя да намери отговор на агресивната игра на Фери. Италианецът записа 6 аса, но успя да реализира само една точка за пробив в целия мач. Общият брой спечелени точки (102 за Фери срещу 76 за Коболи) ясно подчертава превъзходството на местния любимец в този четвъртфинал. Италианецът имаше физически проблем и не можа да окаже сериозна съпротива в третия сет.

Победата над Коболи е поредният скалп в колекцията на Фери през тези две седмици. Преди това той отстрани бившия полуфиналист Григор Димитров в епичен петсетов двубой (7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6), както и белгиеца Зизу Бергс след нов драматичен обрат. Тези победи доказаха, че Фери притежава не само технически умения за игра на трева, но и изключителна психологическа устойчивост.

За Артур Фери този успех е още по-специален, тъй като той е израснал само на пет минути пеша от „Ол Инглънд Клъб“. Преди турнира той имаше само две победи в Големия шлем, а сега се подготвя за полуфинал пред родна публика. Благодарение на този рейд, Фери ще направи огромен скок в ранглистата на ATP, като се очаква да дебютира в топ 100 под номер 71.

С подкрепата на хилядите фенове на Централния корт, Артур Фери продължава да мечтае за титлата, доказвайки, че на Уимбълдън чудесата все още са възможни.

Фери, който е едва петият британец, достигнал полуфиналите на „Уимбълдън“ в Откритата ера след Роджър Тейлър, Тим Хенман, Анди Мъри и Камерън Нори, ще се изправи срещу поставения под номер 2 и шампион от „Ролан Гарос“ Александър Зверев на полуфиналите в петък в All England Club.

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Снимки: Imago