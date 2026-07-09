Волейбол, знания и ценности: Турнирът на талантите 2026 приключи в Стара Загора

Пет дни, изпълнени с качествен волейбол, обучение и споделен опит, превърнаха Стара Загора в център на най-перспективните млади състезатели в страната. От 3 до 7 юли спортна зала „Иван Вазов“ бе домакин на Турнирът на талантите 2026 - инициатива на Българската федерация по волейбол, която е сред най-важните стъпки в процеса по изграждане на бъдещите национални гарнитури при подрастващите.

Стара Загора приема „Турнир на талантите 2026“ и треньорски семинар на БФВ

В продължение на пет дни шестте волейболни региона на България премериха сили при момчетата и момичетата, а регионалните треньори имаха възможност да проследят развитието на най-перспективните състезатели и състезателки, които са част от националната система за селекция и развитие на таланти.

Освен състезателната програма, тазгодишното издание на турнира предложи и редица съпътстващи инициативи, насочени към цялостното развитие на младите волейболисти. Всички участници посетиха Паметника на Свободата на връх Шипка - символ на българската държавност, свободата и националното достойнство. Посещението бе част от стремежа на Българската федерация по волейбол да възпитава не само добри спортисти, но и млади хора с уважение към историята, националните ценности и чувството за принадлежност.

Паралелно с турнира се проведе и специализиран треньорски семинар, посветен на съвременните тенденции в подготовката на волейболисти. В рамките на обучението бяха представени основни акценти от Треньорската конвенция на CEV, проведена в Португалия, както и лекции на световноизвестните специалисти Джон Кесъл и Марк Лебедев. Главният лекар на националните отбори д-р Филип Койнарски запозна присъстващите с най-актуалните практики за превенция на травмите на предната кръстна връзка при младите спортисти.

Част от програмата бяха още мотивационни сесии с треньора по личностно развитие Мирослава Узунова, както и специализирани тестове за измерване на бързината на реакциите, които дадоха ценна информация както на треньорите, така и на състезателите.

В последния състезателен ден при момчетата Хемус победи Тракия с 2:0 (25:14, 25:22), а Странджа затвърди отличното си представяне с успех над Струма с 2:0 (28:26, 25:22).

Крайно класиране при момчетата:

1. Странджа

2. Хемус

3. Добруджа

4. Струма

5. Витоша

6. Тракия

При момичетата Тракия се наложи над Хемус с 2:0 (25:11, 25:11), Странджа победи Струма с 2:0 (25:16, 25:21), а Витоша спечели оспорвания двубой срещу Добруджа с 2:1 (25:23, 21:25, 25:20), с което заслужено завърши турнира на първо място.

Крайно класиране при момичетата:

1. Витоша

2. Тракия

3. Странджа

4. Добруджа

5. Струма

6. Хемус

В края на Турнирът на талантите 2026 всички състезатели и треньори получиха медали за участието си - признание за усилията, постоянството и желанието за развитие, които демонстрираха през петте дни на турнира. В концепцията на инициативата водеща не е състезателната цел, а възможността най-перспективните млади волейболисти в България да натрупат ценен опит и да направят следваща крачка към националните отбори.

Специална изненада за младите волейболисти по време на церемонията по награждаването бе присъствието на легендата на българския волейбол Тодор Алексиев, който се включи във връчването на медалите. Заедно с него отличията на участниците връчиха централният блокировач на Берое 2016 Иван Латунов, президентът на Национална волейболна лига и ВК Берое 2016 Живко Желев, както и административният директор на Българска федерация по волейбол Станислав Николов, координаторът на националните отбори Николай Иванов.

"Турнирът на талантите" за поредна година затвърди своята роля като една от най-важните инициативи в календара на Българската федерация по волейбол. Освен възможност за изява на най-добрите млади състезатели от всички региони на страната, той създава среда за обмен на знания, развитие на треньорските кадри и изграждане на ценности, които са в основата на успешното развитие на българския волейбол.

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