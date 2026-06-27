Стара Загора приема „Турнир на талантите 2026“ и треньорски семинар на БФВ

В периода от 3 до 7 юли Стара Загора ще бъде домакин на „Турнир на талантите 2026“ – една от най-значимите инициативи в календара на Българската федерация по волейбол, насочена към развитието на подрастващите състезатели.

Надпреварата ще се проведе в зала „Иван Вазов“ и ще събере най-перспективните момчета и момичета от различните региони на страната, селектирани от регионалните треньори. Инициативата представлява първа важна стъпка в процеса по изграждане на бъдещите национални гарнитури на България при подрастващите.

Като част от своята дългосрочна стратегия за развитие и повишаване квалификацията на треньорските кадри, Българската федерация по волейбол организира и еднодневен треньорски семинар, който ще се проведе на 4 юли от 9:30 до 12:00 ч. в хотел „Сити“ в Стара Загора.

Семинарът ще бъде посветен на съвременните тенденции в подготовката на състезатели и добрите практики, представени по време на Треньорската конвенция на CEV в Португалия.

В програмата са включени следните теми:

Основни акценти от Треньорската конвенция на CEV, проведена в Португалия през 2026 г.;

• „Разработване на индивидуална методология за обучение“ - тема, разработена и представена по време на конвенцията от Марк Лебедев. Лебедев е треньор с над 27-годишен опит. В своята клубна кариера е бил начело на Ястжембски Венгел (Полша), Берлин Рисайклинг Волейс (Германия), Варта Заверче (Полша) и Фридрихсхафен (Германия). На национално ниво е водил представителните отбори на Австралия и Словения.

• „Децата просто трябва да играят волейбол“ – тема, разработена и представена по време на Треньорската конвенция на CEV от Джон Кесъл под работното заглавие „Коучинг на 99%“. Джон Кесъл е сред най-авторитетните специалисти в световния волейбол, с над 35 години работа в USA Volleyball, където до скоро заемаше поста директор „Спортно развитие“. Известен е с иновативния си подход в треньорската дейност, основан на позитивната комуникация, мотивацията и съчетаването на съвременните методи на обучение с удоволствието от играта. Кесъл е автор на повече от 12 специализирани издания и член на Залата на славата на Американската асоциация на волейболните треньори (AVCA). В своята кариера е водил семинари в над 65 държави и продължава активно да допринася за развитието на волейбола чрез дейността си към FIVB, NORCECA и World ParaVolley.

• „Превенция на травмите на предната кръстна връзка при млади спортисти“ – лекция на д-р Филип Койнарски, ортопед-травматолог и главен лекар на националните отбори на България.

В рамките на „Турнир на талантите 2026“ ще бъде организиран и образователен семинар на тема „Правилно хранене при подрастващи спортисти“, реализиран със съдействието на генералния партньор на БФВ – Лидл България.

За всички близо 150 участници в турнира е предвидено и посещение на Паметника на Свободата на връх Шипка – символ на българския дух, саможертвата и националното единство.

Българската федерация по волейбол вярва, че развитието на младите състезатели не се изчерпва единствено със спортно-техническата подготовка. Наред с изграждането на висококвалифицирани спортисти, БФВ последователно работи за възпитаването на ценности, национално самосъзнание, уважение към българската история и чувство за принадлежност към националната кауза.

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