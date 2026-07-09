Четвъртият кръг на Grifid Masters: Бяла поема щафетата с отворено класиране

От 10-и до 12-и юли плажният волейбол се пренася в Бяла за четвъртия кръг на Grifid Masters – държавното първенство за мъже и жени. След трите изиграни турнира в София, Приморско и Шабла шампионатът вече има своите изявени лица при мъжете и жените, а стартовият списък за новия кръг подрежда интересна мозайка от фаворити и отсъстващи имена.

Киндова/Миу и Цанев/Георгиев покориха Шабла в третия кръг на Grifid Masters Beach Volley

При мъжете най-голямата новина е кой липсва, а не кой участва. Нито лидерите в генералното класиране Георги Антов/Захари Згуров (шампиони в Приморско), нито най-стабилната българска двойка Димитър Калчев/Димитър Механджийски (шампиони от София) са в схемата за Бяла. Тяхното отсъствие оставя короната отворена и на практика дава предимство на действащите шампиони от Шабла – Александър Цанев и Борис Георгиев, които идват във форма след тригеймова драма във финала там (19:21, 23:21, 15:9 срещу Йочев/Димитров). Основни претенденти обаче остават и Мартин Йочев/Денислав Димитров – Йочев беше миналогодишният лидер по точки в ранглистата, а двойката изигра два поредни финала (в Приморско и Шабла) без злато и определено ще търси реванш на белия пясък в Бяла. Бронзовите медалисти от Шабла Константин Стойков/Атанас Георгиев, както и опитният тандем на Константин Митев и Валентин Братоев, допълват групата на фаворитите, докато Александър Добрев се появява с нов партньор – Пресиан Кръстанов – след успешния старт с Георги Салпаров в Приморско.

При жените централна тема е завръщането на Дарина Киндова и Елеонора Гичева като двойка. Двете спечелиха първия кръг в София без изгубен гейм, но контузия на Гичева раздели тандема точно преди Шабла, където Киндова все пак триумфира с временна партньорка в лицето на румънката Йоана Миу. Сега, отново заедно, Киндова и Гичева тръгват като логичен фаворит номер едно за титлата в Бяла. Насреща им ще застанат лидерките в генералното класиране Ивет Гавраилова и Антония Николова – шампионки в Приморско и финалистки в Шабла, с най-стабилни резултати от старта на кампанията. В битката за медалите се очаква да се включат и завърналите се след пропуснат трети кръг Ирена Мишонова/Славина Колева (бронз от София), както и постоянните претендентки Стефани Кьосева/Вероника Иванова и Свилена Стоянова/Елица Христова, които вече имат по два подиума във веригата.

Турнирът в Бяла ще се проведе от 10-и до 12-и юли в Бяла, а срещите за медали в неделя традиционно ще бъдат излъчени на живо от спортната телелеизия РИНГ от 12:00 часа.

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