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Киндова/Миу и Цанев/Георгиев покориха Шабла в третия кръг на Grifid Masters Beach Volley

  • 29 юни 2026 | 10:10
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Киндова/Миу и Цанев/Георгиев покориха Шабла в третия кръг на Grifid Masters Beach Volley

Дарина Киндова/Йоана Миу при жените и Александър Цанев/Борис Георгиев при мъжете спечелиха титлите в третия кръг от Grifid Masters в Шабла - официалното държавно първенство по плажен волейбол.

В последния момент тандемът фаворит за спечелване на златото Дарина Кондова и Елеонора Гичева бе разделен заради травма на втората, което наложи спешно намиране на нов партньор за Кондова. Това се оказа младата румънка Йоана Миу, с която българката се е запознала буквално преди дни на Балканското първенство в Турция.

Така в неделния ден двете преодоляха трудно Елица Христова и Свилена Стоянова с 2:1 в полуфинала, за да надиграят след това с 2:0 (21:16, 21:16) победителките от втория кръг в Приморско Ивет Гавраилова и Антония Николова.

Третото място остана за Стоянова/Христова, които спечелиха срещу Стефани Кьосева и Вероника Иванова с 2:0.

При мъжете националите Александър Цанев и Борис Георгиев, които взеха бронза в София, а след това пропуснаха Приморско заради Балканското първенство, се завърнаха с успех. След убедителна победа на полуфиналите над Константин Стойков и Атанас Георгиев, в сблъсъка за златото Цанев/Георгиев имаха тежката задача да надделеят над играещите втори пореден финал Мартин Йочев и Денислав Димитров. Това се случи в с 2:1 (19:21, 23:21, 15:9) след отлична игра и на двата дуета.

Бронзът в Шабла заслужиха Стойков/Георгиев, които се наложиха над Марио Илиев и Александър Кондев с 2:0.

Следващият кръг от Grifid Masters е в Бяла от 10 до 12 юли.

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