Още три срещи минаха в Лигата на конференциите

Третият по сила турнир под шапката на УЕФА - Лига на конференциите, продължи с нови три срещи от първия предварителен кръг за сезон 2026/2027. В тях Зира от Азербайджан победи грузинския Торпедо (Кутаиси) с класическото 3:0, а в другите две срещи не паднаха попадения. В тях Конас Куей от Уелс прие Балкани от Косово, а люксембургският Диферданж бе домакин на финландския Илвес.

Настоящ носител на трофея е Кристъл Палас, а България има представител в турнира в лицето на 14-кратния ни шампион Лудогорец, който през миналия сезон стигна до плейофите след края на основната схема в Лига Европа.

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