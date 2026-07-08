България U18 с тежка загуба от Франция и теоретични шансове за полуфинал на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа много тежка втора загуба на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров допуснаха обрат и отстъпиха на Франция с 1:3 (25:23, 16:25, 14:25, 15:25) в 6-ата си среща от Група II на турнира, играна тази вечер в Шaулaй.

Така младите български "лъвици" са с 4 победи, 2 загуби и 13 точки във временното класиране в групата, с което намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред към полуфиналите на ЕвроВолей 2026. За целта България трябва да бие категорично Унгария в последния си мач и в същото време да се надява на загуби на Франция и Нидерландия.

Двубоят на България срещу Унгария е утре (9 юли) отново от 20,00 часа българско време.

Най-резултатна за България стана Една Тодорова с 13 точки (39% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +10), а Божидара Иванова се отчете с още 11 точки (2 аса и 38% ефективност в атака - +3).

За тима на Франция Мари Хевен (6 блока!, 52% ефективност в атака и 45% позитивн посрещане - +12) и Елена Санчес (5 аса!, 1 блок и 62% ефективност в атака - +13) реализираха по 19 точки за победата.

Снимки: CEV.EU

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