Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 с тежка загуба от Франция и теоретични шансове за полуфинал на ЕвроВолей 2026

България U18 с тежка загуба от Франция и теоретични шансове за полуфинал на ЕвроВолей 2026

  • 8 юли 2026 | 21:57
  • 1245
  • 2
България U18 с тежка загуба от Франция и теоретични шансове за полуфинал на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа много тежка втора загуба на Европейското първенство в Латвия и Литва. Момичетата на селекционера Атанас Петров допуснаха обрат и отстъпиха на Франция с 1:3 (25:23, 16:25, 14:25, 15:25) в 6-ата си среща от Група II на турнира, играна тази вечер в Шaулaй.

Така младите български "лъвици" са с 4 победи, 2 загуби и 13 точки във временното класиране в групата, с което намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред към полуфиналите на ЕвроВолей 2026. За целта България трябва да бие категорично Унгария в последния си мач и в същото време да се надява на загуби на Франция и Нидерландия.

Двубоят на България срещу Унгария е утре (9 юли) отново от 20,00 часа българско време.

Най-резултатна за България стана Една Тодорова с 13 точки (39% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +10), а Божидара Иванова се отчете с още 11 точки (2 аса и 38% ефективност в атака - +3).

За тима на Франция Мари Хевен (6 блока!, 52% ефективност в атака и 45% позитивн посрещане - +12) и Елена Санчес (5 аса!, 1 блок и 62% ефективност в атака - +13) реализираха по 19 точки за победата.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 7514
  • 11
Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

  • 8 юли 2026 | 20:14
  • 658
  • 0
Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 18:41
  • 1023
  • 0
Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

  • 8 юли 2026 | 18:33
  • 3307
  • 6
Националният волейболен тим на България за девойки под 16 години започва подготовка за Балканско първенство

Националният волейболен тим на България за девойки под 16 години започва подготовка за Балканско първенство

  • 8 юли 2026 | 17:43
  • 1106
  • 0
23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

  • 8 юли 2026 | 17:40
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 14220
  • 123
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 29317
  • 26
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 7514
  • 11
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 41227
  • 91
Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 19:25
  • 21471
  • 8
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 31314
  • 101