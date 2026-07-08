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Тежък съперник за Рилски спортист в квалификациите на Шампионската лига

  • 8 юли 2026 | 13:15
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Тежък съперник за Рилски спортист в квалификациите на Шампионската лига

Жребият за квалификациите на баскетболната Шампионска лига не бе твърде благосклонен към родния представител в турнира Рилски спортист. Тимът от Самоков ще се изправи в първия кръг на пресявките срещу представител на най-силния клубен шампионат на Стария континент - испанската Лига Ендеса. Това е тимът на Рио Бреоган.

Базираният в Луго (Галисия) отбор завърши на 11-о място в класирането на Лига Ендеса през сезон 2025/26, записвайки 15 победи и 19 поражения.

За нивото на Рио Бреоган говори дори само фактът, че през май тимът победи със 101:97 като гост гранда Реал Мадрид в среща от редовния сезон на испанския шампионат.

Мачовете от квалификациите на турнира ще се изиграят между 14 и 20 септември.

Ако Рилски спортист елиминира Рио Бреоган, нашият представител ще играе с победителя от двойката Вюрцбург - Манчестър в следващия етап на пресявките.

Снимка: Sesame НБЛ

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