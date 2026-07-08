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Шампионът на Италия се подсили с топиграч от ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 11:51
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Шампионът на Италия се подсили с топиграч от ЕвроКъп

Италианският шампион Олимпия Милано официално обяви привличането на плеймейкъра Ар Джей Коул. 26-годишният американец, висок 185 см, направи впечатляващ сезон 2025/26.

През изминалия сезон Коул игра за Венеция в ЕвроКъп, където записа средни показатели от 12,9 точки, 4,4 асистенции и 2,4 борби на мач.

Гардът помогна на Венеция да достигне до финалите на италианското първенство през миналия сезон, където тимът отстъпи пред Олимпия Милано с 1-3 победи.

Коул е поредното интересно име в лятната селекция на тима от Милано. Най-гръмкото попълнение на отбора е резервата на Александър Везенков в Олимпиакос през последните години Алек Питърс. Италианският шампион подписа наскоро още с гардовете Дериъс Томпсън и Девон Хол и крилата Джейсън Бурнел и Никола Акеке.

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Снимки: Imago

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