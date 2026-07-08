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България U18 с първа загуба на ЕвроВолей 2026

  • 8 юли 2026 | 15:44
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Националният отбор на България за юноши до 18 години записа първа загуба на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков допуснаха обрат и отстъпиха на връстниците си от Германия с 1:3 (25:20, 23:25, 23:25, 17:25) във втората си от Група II на турнира, играна този следобед в залата в Чистерна.

По този начин младите български "лъвчета" имат 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране в групата. Следващия мач за България е срещу Нидерландия утре (9 юли) от 16,00 часа българско време.

Най-резултатни за България станаха Никола Градинаров (2 блока, 1 ас, 40% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане - +5) и влезлият като резерва Милко Багдасаров (3 аса, 38% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +6) с по 11 точки.

За Германия Ноа Алтоф (1 блок, 1 ас, 42% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +9) и Лук Хансен (1 блок, 3 аса, 39% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +7) реализираха 16 и 15 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 1:3 (25:20, 23:25, 23:25, 17:25)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов, Павел Дженев 8, Никола Градинаров 11, Антоан Веселинов 3, Кристиян Косев 2, Адриан Ганев 6 - Ивайло Донов-либеро (Милко Багдасаров 11, Петър Антонов, Георги Димитров, Кристиан Иванов 3)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ГЕРМАНИЯ: Яша Грефе, Каюс Клайнер 11, Лук Хансен 15, Ноа Алтоф 16, Хенри Рае 12, Кединга Юшо Кемчу 13 - Малте Фьорстер-либеро (Доминик Мюрле 6, Оскар Мюлиш, Моритц Керн)

Старши треньор: ДОМИНИК ФОН КЕНЕЛ.

Снимки: CEV.EU

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