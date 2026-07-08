Мариян Наков: Ще се раздавам за всяка точка в името на Металург

Диагоналът Мариян Наков, който прекара последните три сезона в Пирин (Разлог) и стана топреализатор на WINBET Супер Волей, е едно от новите попълнения на дебютанта в елита Металург (Перник) за 2026/2027. Наков заяви в специално интервю за BGvolleyball.com, че перничани са го спечелили с проекта си, и, че ще се раздава за всяка точка в името на отбора.

Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург

"Чувствам се много добре. С нетърпение очаквам първия двубой с Металург. Избрах този отбор заради амбициозния проект. Допадна ми желанието им за развитие. Бях решил да направя промяна. И Перник ме спечелиха именно с интересната си концепция. Общо взето - лесно го реших. Моите амбиции винаги са да бъда на 100 % и да се боря във всеки мач за победа. Предстои да разберем", призна Наков.

"Пирин остава в сърцето ми. Прекарах изключително приятни три сезона там. Смятам, че и трите сезона можеше да дадем по-малко повече, но явно това сме си били заслужили. Имаше вариант да остана в Разлог, но, както казах, исках да променя обстановката. Имам много хубави спомени с Пирин. Разлог се превърна в мой втори дом. Невероятен град със страхотни хора. Страхотна атмосфера. Истински приятелства. Пожелавам успех от сърце на всички там", сподели още диагоналът.

Мариян направи и своето послание към феновете на пернишкия тим. "Искам да им пожелая да са живи и здрави. Да ни подкрепят, а от нас ще получат раздаване за всяка точка."

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