Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мариян Наков: Ще се раздавам за всяка точка в името на Металург

Мариян Наков: Ще се раздавам за всяка точка в името на Металург

  • 8 юли 2026 | 14:16
  • 243
  • 0
Мариян Наков: Ще се раздавам за всяка точка в името на Металург

Диагоналът Мариян Наков, който прекара последните три сезона в Пирин (Разлог) и стана топреализатор на WINBET Супер Волей, е едно от новите попълнения на дебютанта в елита Металург (Перник) за 2026/2027. Наков заяви в специално интервю за BGvolleyball.com, че перничани са го спечелили с проекта си, и, че ще се раздава за всяка точка в името на отбора.

Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург
Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург

"Чувствам се много добре. С нетърпение очаквам първия двубой с Металург. Избрах този отбор заради амбициозния проект. Допадна ми желанието им за развитие. Бях решил да направя промяна. И Перник ме спечелиха именно с интересната си концепция. Общо взето - лесно го реших. Моите амбиции винаги са да бъда на 100 % и да се боря във всеки мач за победа. Предстои да разберем", призна Наков.

"Пирин остава в сърцето ми. Прекарах изключително приятни три сезона там. Смятам, че и трите сезона можеше да дадем по-малко повече, но явно това сме си били заслужили. Имаше вариант да остана в Разлог, но, както казах, исках да променя обстановката. Имам много хубави спомени с Пирин. Разлог се превърна в мой втори дом. Невероятен град със страхотни хора. Страхотна атмосфера. Истински приятелства. Пожелавам успех от сърце на всички там", сподели още диагоналът.

Мариян направи и своето послание към феновете на пернишкия тим. "Искам да им пожелая да са живи и здрави. Да ни подкрепят, а от нас ще получат раздаване за всяка точка."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

  • 8 юли 2026 | 07:01
  • 11382
  • 2
България U18 тръгна с победа на ЕвроВолей 2026

България U18 тръгна с победа на ЕвроВолей 2026

  • 7 юли 2026 | 18:50
  • 5730
  • 5
Ето кои са потенциалните съперници на Марица в Шампионска лига

Ето кои са потенциалните съперници на Марица в Шампионска лига

  • 7 юли 2026 | 17:37
  • 1680
  • 0
Станаха ясни потенциалните съперници на Левски в Шампионската лига

Станаха ясни потенциалните съперници на Левски в Шампионската лига

  • 7 юли 2026 | 17:05
  • 12514
  • 3
Лубе привлече талантливия диагонал Максим Тонконох

Лубе привлече талантливия диагонал Максим Тонконох

  • 7 юли 2026 | 16:36
  • 2874
  • 1
Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

  • 7 юли 2026 | 15:15
  • 1551
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 4655
  • 2
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 8794
  • 15
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 13710
  • 30
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 6490
  • 14
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 17545
  • 79
Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 14:20
  • 2879
  • 2