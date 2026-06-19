Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург

Мариян Наков е следващото ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027!

29-годишният диагонал пристига в Перник след силен сезон с екипа на Пирин Разлог, където се утвърди като един от най-резултатните състезатели в efbet Супер Волей.

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През сезон 25/26 Наков завърши като топ реализатор на редовния сезон с 416 точки, а с представянето му си донесе и място в идеалния отбор на първенството като най-добър диагонал.

Мариян беше отличен и с наградата за спортсменство „Стефка Великова“, след като завърши сезона с най-много зелени картони(3).

194-сантиметровият левичар има опит в елита на българския волейбол с екипите на Пирин Разлог, Нефтохимик 2010 и Сливнишки герой.

“Добре дошъл в Металург, Мариян!”, написаха от Металург.

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