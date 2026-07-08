Волейболистките започват турнира от VNL в Белград като 25-и в световната ранглиста

Волейболистките от националния отбор на България заемат 25-то място в световната ранглиста преди мачовете от последната трета седмица от основната фаза на Лигата на нациите.

Българските "лъвици" са със 152.96 точки в актива си преди старта на турнира в Група 7 в Белград (Сърбия).

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

Тази вечер от 21,00 часа България ще излезе срещу домакините от Сърбия в първата си среща на турнира. Освен срещу Сърбия, България ще играе с отборите на Чехия (17:30 часа, 10 юли), Франция (17:30 часа, 11 юли) и Германия (17:30 часа, 12 юли).

Снимки: volleyballworld.com

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