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Александър Николов удължи договора си с Лубе

  • 12 юни 2026 | 16:05
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Александър Николов удължи договора си с Лубе

Българската волейболна звезда Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова, като споразумението вече е до 2029-а година, съобщи официалната страница на италианския клуб във Фейсбук.

Досегашният контракт на национала беше до юни 2028-а година, а сега на практика той увеличава престоя си с още един сезон. Николов в момента кара четвъртия си сезон в клуба, след като пристигна през 2022/23.

Роденият през 2003-а година български национал изпрати отличен сезон 2025/26 в италианската Серия А, където завърши като реализатор номер 1. Тимът им обаче остана на 2-ото място в първенството на Италия, където загуби финалната серия от Перуджа в три мача.

„Тук все още мога да се развивам и да печеля!“, заяви Николов, цитиран от страницата на Лубе Чивитанова. В момента той е в националния отбор на България и участва в турнира Лига на нациите.

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