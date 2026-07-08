Севрномакедонския първенец с голяма издънка в Шампионската лига

Вардар (Скопие) преживя кошмарна вечер на своя стадион „Тоше Проески Арена“, губейки с 0:2 от финландския КуПС в първия мач от квалификациите за Шампионската лига. Въпреки големите очаквания и серията от победи в местното първенство, футболистите на Кристиан Фабиани не успяха да се противопоставят на дисциплинирания си съперник и поставиха под сериозна въпросителна продължаването си в следващата фаза на турнира. Домакините започнаха активно и контролираха топката през 53% от времето, но териториалното предимство се оказа илюзорно, тъй като липсваше острота в завършващата фаза на играта.

Ключовият момент в срещата настъпи в последната минута на първата част, когато защитата на Вардар се пропука фатално. Брахима Магаса се възползва от ситуацията и откри резултата в 45-ата минута, наказвайки грешка в подреждането на домакините. Този гол „в съблекалнята“ видимо разклати самочувствието на скопския гранд, който влезе в двубоя след поредица от убедителни резултати в първенството на Северна Македония. Планът на Фабиани за обрат след почивката обаче бе напълно разбит само четири минути след подновяването на играта.

В 49-ата минута Боб Нии Арма удвои преднината на КуПС след асистенция на Клинтон Антви, оставяйки вратаря Давор Талески безпомощен за втори път. От този момент нататък Вардар изглеждаше напълно безидеен, като за целия мач домакините успяха да отправят само два точни удара към вратата на Йоханес Крайдъл. Статистиката красноречиво показваше безсилието на „червено-черните“ – от общо 4 опита за гол, едва половината намериха очертанията на вратата, докато гостите от Финландия бяха далеч по-ефективни с 5 точни удара от 9 опита.

Разочарованието на домакините достигна своя връх в заключителните минути, когато влезлият като резерва Неманя Босанчич получи два бързи жълти картона и бе изгонен. Червеният картон на Босанчич бе символ на безпомощността, която Вардар демонстрира през втората част на срещата. Дори включването на опитни играчи като Давид Бабунски и Жерсон Родригес не промени облика на тима, който изглеждаше далеч от формата, позволила му да доминира на вътрешната сцена през изминалите месеци.

С тази тежка загуба Вардар се изправя пред изключително трудна задача за реванша във Финландия. Липсата на концентрация в решителните моменти и неспособността да се създадат чисти голови положения пред собствена публика сложиха край на успешната серия на тима. За КуПС и техния треньор Мика Нуутинен победата е огромен успех, който ги прави абсолютни фаворити за продължаване напред, докато за Вардар остава горчивият вкус от пропуснатия шанс и провала пред хилядите привърженици в Скопие.

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