Росица Денчева е 1/4-финалистка в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката се наложи над представителката на домакините Диана-Йоана Симионеску със 7:5, 6:1 за час и 37 минути на корта.

Денчева изоставаше с 2:4 в първия сет, но стигна до решаващ пробив в 11-ия гейм и със серия от три поредни части поведе в резултата. Във втория сет тя доминираше изцяло, даде само един гейм на съперничката си и без проблеми затвори мача.

За място на полуфиналите националката ще играе с победителката от двубоя между Екатерина Казионова (Русия) и Федерика Сако (Италия).

По-късно днес Росица Денчева и Екатерина Казионова (Русия), поставени под номер 2 в схемата, излизат на четвъртфиналите на двойки срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

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