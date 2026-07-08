Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева е 1/4-финалистка в Румъния

Росица Денчева е 1/4-финалистка в Румъния

  • 8 юли 2026 | 13:42
  • 427
  • 0
Росица Денчева е 1/4-финалистка в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката се наложи над представителката на домакините Диана-Йоана Симионеску със 7:5, 6:1 за час и 37 минути на корта.

Денчева изоставаше с 2:4 в първия сет, но стигна до решаващ пробив в 11-ия гейм и със серия от три поредни части поведе в резултата. Във втория сет тя доминираше изцяло, даде само един гейм на съперничката си и без проблеми затвори мача.

За място на полуфиналите националката ще играе с победителката от двубоя между Екатерина Казионова (Русия) и Федерика Сако (Италия).

По-късно днес Росица Денчева и Екатерина Казионова (Русия), поставени под номер 2 в схемата, излизат на четвъртфиналите на двойки срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

  • 8 юли 2026 | 09:30
  • 468
  • 0
25 българчета ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от Тенис Европа в София

25 българчета ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от Тенис Европа в София

  • 8 юли 2026 | 08:53
  • 405
  • 0
Днес ще станат ясни всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

Днес ще станат ясни всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

  • 8 юли 2026 | 07:24
  • 6788
  • 0
Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

  • 8 юли 2026 | 01:11
  • 29781
  • 23
Започнаха 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", ето какво се случи днес

Започнаха 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", ето какво се случи днес

  • 8 юли 2026 | 01:00
  • 21170
  • 3
Мухова спря Осака по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън"

Мухова спря Осака по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън"

  • 7 юли 2026 | 20:11
  • 1462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 4531
  • 2
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 8629
  • 15
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 13655
  • 30
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 6456
  • 14
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 17478
  • 79
Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 14:20
  • 2853
  • 2