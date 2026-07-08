Шампионът на Гибралтар удари андорския първенец в ШЛ

Линкълн Ред Импс постигна важна победа с 3:1 над андорския Интер Клуб Ескалдес в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата, изиграна на стадион „Виктория“, предложи на феновете динамичен футбол, в който домакините от Гибралтар се възползваха максимално от своите шансове, за да си осигурят комфортна преднина преди втория двубой.

Резултатът в мача беше открит от Нано, който беше точен при изпълнение на дузпа. В 26-ата минута Ману Толедано удвои преднината на Линкълн Ред Импс, давайки сериозно предимство на своя тим още през първата част. През второто полувреме, в 66-ата минута, Факундо Алварес покачи на 3:0. Почетното попадение за гостите от Интер Клуб Ескалдес дойде под формата на автогол, дело на играча на домакините Кристиан Рутйенс. Тъй като наличните официални данни не предоставят детайлно описание на хода на атаките при головете, те се отбелязват като факти според официалния протокол на срещата.

Статистиката от двубоя разкрива любопитна картина. Интер Клуб Ескалдес контролираше топката през по-голямата част от времето, записвайки 61% владение срещу 39% за домакините. Въпреки това, Линкълн Ред Импс беше по-опасният отбор пред гола. Гибралтарците отправиха общо 17 удара, от които 9 бяха в очертанията на вратата, пазена от Хавиер Диас. От своя страна, гостите от Андора завършиха с 16 опита за гол, но само 4 от тях бяха точни. Вратарят на домакините Наузет Сантана се намеси решително в 4 ситуации, за да запази преднината на своя тим.

Воденият от Хуанма Павон състав на Линкълн заложи на формация 3-5-2, която успя да неутрализира опитите на Интер Клуб Ескалдес, играещ в схема 4-3-3 под ръководството на Фелип Ортис. Мачът беше изпълнен с борба, като бяха извършени общо 32 нарушения (19 за Линкълн и 13 за Интер). Реферът показа общо четири жълти картона – три за домакините (получени от играчи на Линкълн) и един за представител на гостите.

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