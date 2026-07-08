Пазарът на незаконни онлайн залози в ЕС достигна 91,6 млрд. евро през 2025 г.

Проучване на "Джи Си Ай" за Европейската казино асоциация показва, че пазарът на незаконни онлайн хазартни игри, насочен към потребителите в Европейския съюз, ще достигне 91,6 млрд. евро през 2025 г., което е ръст от 14%.

Пазарът на незаконни онлайн хазартни игри, насочен към потребителите в ЕС, е достигнал прогнозна стойност от 91,6 млрд. евро през 2025 г., което представлява увеличение от около 14% спрямо предходната година. Данните бяха представени на кръгла маса в Европейския парламент на 6 юли. Според Европейската казино асоциация (ЕКА) тази сума означава, че държавите членки на ЕС са загубили около 22,9 млрд. евро под формата на данъчни приходи през изминалата година заради залози, направени при нелицензирани оператори.

Оценката е част от годишно проучване, поръчано от ЕКА и проведено от "Гемблинг Къмплайънс Интернешънъл" (Джи Си Ай). Новите данни дори изпревариха първоначалната рамка на събитието – в заглавието на кръглата маса все още се споменаваше прогнозата от 80 млрд. евро за 2024 г., която беше най-актуалната налична информация при организирането на сесията.

Данните също така сочат, че нелицензираните оператори вече генерират по-голямата част от приходите от онлайн хазарт в целия ЕС-27. Според "Джи Си Ай" над 6200 незаконни оператори активно се насочват към европейските потребители, а по-голямата част от онлайн хазартното съдържание, с което европейците се сблъскват, рекламира именно тези оператори, а не лицензираните.

Пропуск в трансграничното правоприлагане

Сумата от 22,9 млрд. евро загубени данъци превръща незаконния хазарт в проблем за публичните финанси, също толкова сериозен, колкото и за защитата на потребителите. Лицензираните казина и техните онлайн подразделения работят съгласно национални данъчни правила, мерки срещу изпирането на пари и отговорна игра, докато операторите, базирани извън ЕС, могат да достигнат до същите играчи без тези задължения.

Председателят на ЕКА Ервин ван Ламбарт заяви, че проучването не оставя никакво съмнение относно тенденцията.

"Данните от доклада на "Джи Си Ай" за 2025 г. не оставят място за съмнение: незаконният онлайн хазарт е бързо растящ, трансграничен проблем, който излага играчите, особено младите хора, на висок риск, лишава обществата от така необходимите данъчни приходи и подкопава доверието в регулирания пазар", каза той.

"Лицензираните казина и техните онлайн бизнеси работят при строги правила и инвестират сериозно в мерки за отговорна игра и борба с изпирането на пари. Въпреки това незаконните оператори, често базирани извън ЕС, могат да достигнат до европейските потребители с едно натискане на бутона, без предпазни мерки, без надзор и без да допринасят за нашите общности".

Ван Ламбарт призова за по-силна политическа подкрепа и по-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор, като посочи Европейската комисия, Европол и Органа за борба с изпирането на пари (АМЛА) като институции, които биха могли да помогнат за свързването на националните правоприлагащи органи и звената за финансово разузнаване. "Ако не действаме сега, незаконният онлайн пазар ще продължи да расте за сметка на играчите, публичните финанси и законния бизнес", добави той.

Кой присъства на дискусията

Кръглата маса беше организирана от евродепутата Лукас Мандл, а на нея присъстваха законодатели от ЕС, представители на Европейската комисия, АМЛА, Евроюст, Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, национални регулатори на хазарта и експерти от индустрията. Участниците обсъдиха мащаба на незаконния онлайн хазарт и възможните ответни мерки съгласно правилото "Чатъм Хаус", което позволява съдържанието на дискусията да бъде докладвано, без изказванията да се приписват на конкретни лица.

От ЕКА заявиха, че сесията е била навременна предвид предложението на Европейската комисия за реформа на мандата на Европол. Мандл определи проблема като въпрос, свързан с целостта на вътрешния пазар, а не като тясноспециализиран проблем.

"Незаконният онлайн хазарт не е нишов въпрос, а сериозна трансгранична заплаха, която засяга защитата на потребителите, организираната престъпност и целостта на нашия вътрешен пазар", каза Мандл. "Европол е ключов партньор за държавите членки, но трябва да гарантираме, че неговият мандат и ресурси му позволяват да подкрепя пълноценно борбата срещу тези незаконни дейности".

Част от по-широка тенденция

Данните за ЕС отразяват констатации и на отделни пазари. Проучване за Съвета за залагания и игри на Обединеното кралство по-рано тази година установи, че на незаконните оператори се пада почти половината от всички разходи за реклама на хазарт в страната и те могат да станат мнозинство в рамките на две години. Правоприлагащите органи също са документирали обхвата на нелицензираните оператори, както се вижда от проучване на "Ентейн", разкриващо незаконна хазартна мрежа в социалните медии в Обединеното кралство. По-широкото моделиране на "Джи Си Ай" оценява стойността на нерегулирания онлайн хазарт в световен мащаб на 5,9 трилиона долара през 2025 г.

Проблемът със загубените данъци се появява и в момент, когато Брюксел обмисля фискални мерки за сектора, като предложението за данък върху онлайн хазарта в ЕС набира скорост. Мандл заяви, че ще представи констатациите на ЕКА в парламентарната работа и ще настоява колегите му от всички партии да предприемат действия. С преразглеждането на мандата на Европол и продължаващия ръст в прогнозите на "Джи Си Ай", натискът сега е върху институциите на ЕС да превърнат данните в координирани правоприлагащи действия.

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