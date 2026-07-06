Рекордни стартови джакпоти: Български спортен тотализатор увеличава началните суми в „Тото 2 – 6 от 49“ до 1,5 млн. евро и в „Тото 2 – 6 от 42“ до 250 хил. евро

От 23 юли влизат в сила нови игрални условия с по-високи стартови джакпоти, улеснено изплащане на печалбите и още по-атрактивни възможности за участие

От 57-ия тираж на Спорт Тото, който ще се проведе на 23 юли 2026 г., влизат в сила нови игрални условия за две от най-предпочитаните числови игри – „Тото 2 – 6 от 49“ и „Тото 2 – 6 от 42“. Промените предлагат по-високи стартови джакпоти, по-удобно получаване на печалбите и по-динамично натрупване на наградните фондове, като същевременно ще осигурят допълнителен ресурс за изпълнение на обществената мисия на ДП „Български спортен тотализатор“ (БСТ) – да подпомага развитието на българския спорт, физическото възпитание и националната култура.

В отговор на очакванията на участниците БСТ увеличава стартовите джакпоти на двете си най-популярни числови игри. Началната сума в „Тото 2 – 6 от 49“ нараства от 1 000 000 евро на 1 500 000 евро, което представлява увеличение от 50%, а в „Тото 2 – 6 от 42“ – от 150 000 евро на 250 000 евро, или с 66,7%. Така дори след спечелването на джакпота следващият тираж ще започва със значително по-висок финансов фонд, което ще ускори натрупването на още по-големи суми и ще направи игрите още по-привлекателни.

„Шестицата от тотото“ остава символ на голямата мечта за поколения българи. Именно затова БСТ продължава да развива своите игри в съответствие с очакванията на участниците и добрите европейски практики, като същевременно запазва техния развлекателен характер и принципите на отговорната игра. Всеки тираж предоставя реална възможност за значителна печалба, без да създава усещане за неотложност или пропуснат шанс.

Към юни 2026 г. тото милионерите в България вече са 153 – доказателство, че игрите на Спорт Тото сбъдват мечти. Стремежът на предприятието е всяка голяма печалба да бъде съпроводена с бързо, прозрачно и удобно обслужване.

Затова от 23 юли се увеличава и лимитът за изплащане на печалби чрез издаване на искова форма и банков превод. Максималният размер на сумата, която може да бъде заявена по този ред в тото пункт, се повишава от 4 999,99 евро на 9 999,99 евро. Така значително се намалява административната тежест и се улеснява процесът по получаване на печалбите за хиляди участници.

Променят се и правилата за участие в двете игри. От 57-ия тираж стойността на една комбинация в редовните и специалните тиражи, както в тото пунктовете, така и онлайн, се увеличава с 0,10 евро.

Тази актуализация ще допринесе за по-бързото формиране на по-големи джакпоти, като същевременно ще увеличи средствата, които БСТ отчислява за развитието на спорта, физическото възпитание и националната култура.

Вече 69 години всяка регистрирана комбинация е не само шанс за значителна печалба, но и принос към бъдещето на българския спорт. Средствата, генерирани от игрите на Тотализатора, подпомагат развитието на елитния и масовия спорт, изграждането и модернизирането на спортната инфраструктура, както и реализирането на значими културни инициативи в цялата страна.

С новите игрални условия Български спортен тотализатор прави още една важна стъпка в развитието на своите игри. За участниците това означава рекордни стартови джакпоти, по-привлекателни възможности за печалба и по-удобно обслужване. За българското общество това означава повече средства в подкрепа на спорта, физическото възпитание и националната култура – кауза, на която предприятието е посветено вече близо 70 години.

Всички промени влизат в сила от 57-ия тираж на Спорт Тото – 23 юли 2026 г.

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