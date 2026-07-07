Tottenham Hotspur и Betano обявиха ново тригодишно стратегическо партньорство

Марката става официален партньор на Spurs и открива нова глава в дългосрочната си международна инвестиция във футбола

Футболен клуб Tottenham Hotspur и Kaizen Gaming, собственик на водещата онлайн платформа за спортни залози и игри Betano, обявиха ново тригодишно стратегическо партньорство. Съгласно споразумението, марката става официален партньор на клуба за тренировъчната екипировка за сезон 2026/27. Брандът ще присъства целогодишно наемблематичния стадион на Тотнъм в Лондон чрез LED рекламите край терена и видеостените, както и върху тренировъчната екипировка по време на активностите преди мачовете на мъжкия отбор. След края на сезон 2026/27, партньорството ще премине на следващ етап, като Betano ще стане официален бетинг партньор на клуба за Европа и Латинска Америка до 2029 г.

С глобална аудитория от над 600 милиона души, повече от 130 милиона последователи в социалните мрежи и най-бързо нарастващата аудитория в социалните платформи сред клубовете от Висшата лига от сезон 2022/23 насам, ФК „Тотнъм Хотспър“ е естествен партньор в дългосрочната стратегия на компанията да подкрепя емблематични футболни клубове и да разширява международното си присъствие.

Партньорството отразява съвременната ера във футбола, в която ангажираността на феновете е непрекъснато изживяване, което надхвърля рамките на самия мач. Чрез присъствието си върху тренировъчната екипировка на „Тотнъм Хотспър“ и участието в предсезонната подготовка на отбора, марката ще бъде неразделна част от ежедневието на клуба, като ще достига до неговата глобална общност от фенове дори след края на футболните срещи.

Споразумението включва и други съвместни инициативи за ангажиране на феновете и възможности за създаване на дигитално съдържание, които отразяват общия ангажимент на двете организации към насърчаване на безопасен и отговорен подход към спортните залози.

Райън Норис, директор „Приходи“ в „Тотнъм Хотспър“, коментира: „Радваме се, че поставяме началото на това дългосрочно партньорство преди началото на новия футболен сезон, който очакваме с голямо вълнение. Още от първите ни разговори беше ясно, че споделяме обща визия за това как трябва да изглежда едно модерно спортно партньорство – такова, което създава уникални преживявания за нашите привърженици, оказва положително въздействие и извън света на футбола и допринася за повишаване на осведомеността относно отговорната игра.“

Хулио Иглесиас, главен търговски директор на Kaizen Gaming, каза: „Тотнъм Хотспър“ е един от най-разпознаваемите футболни клубове в света, който съчетава амбиция за спортни успехи с глобална общност от фенове и една от най- влиятелните дигитални платформи във Висшата лига. „Тотнъм Хотспър“ и Kaizen Gaming споделят убеждението, че най-успешните партньорства създават стойност, която далеч надхвърля видимостта на брандовете – те създават по-добри преживявания за феновете.



Това партньорство е още една важна стъпка в дългосрочната ни инвестиционна стратегия в европейския футбол и английската Висша лига. Докато продължаваме да разширяваме международното си присъствие, глобалният обхват, дигиталното лидерство и амбициозната визия на “Тотнъм Хотспър“ превръщат клуба в идеалния партньор за следващия етап от нашето развитие. Очакваме с нетърпение да изградим успешно партньорство през следващите три години.“

Новото партньорство е част от последователната стратегия на компанията да инвестира във футбола чрез дългосрочни сътрудничества с водещи клубове и турнири. В същото време брандът продължава да поставя акцент върху безопасното и отговорно залагане на всички пазари, на които оперира.

Новото партньорство е и израз на стратегическия подход към подкрепата на футбола, който съчетава дългосрочни партньорства с водещи клубове и последователен ангажимент за предоставяне на безопасно и отговорно преживяване при спортните залози на всички пазари, на които компанията оперира.

Повече информация за съвместните инициативи, кампаниите за феновете и предстоящите

активации ще бъде обявена поетапно през сезон 2026/27.

За Tottenham Hotspur Football Club

Основан през 1882 г. и базиран в Северен Лондон, Tottenham Hotspur се състезава в английската Висша лига и Женската суперлига. Клубът играе домакинските си мачове на Tottenham Hotspur Stadium с капацитет 62 850 места. Tottenham Hotspur е първиятклуб през XX век, спечелил дубъл от титлата и Купата на Англия, както и първият британски клуб, завоювал голям европейски трофей. Днес клубът разполага с мултинационални състави при мъжете и жените и има милиони привърженици по целия свят.

Повече информация: https://www.tottenhamhotspur.com/

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората компанията непрекъснато развива онлайн игровото изживяване за милиони потребители по света, като същевременно предлага безопасно и отговорно забавление за спортните фенове. Kaizen Gaming е собственик на премиум бранда за онлайн спортни залози и игри Betano, който има утвърдено присъствие на четири континента. Компанията има над 3 000 служители по света.

Betano е добре познат със своите мащабни спортни партньорства, сред които Световнотопървенство по футбол FIFA 2026™, Световното клубно първенство на FIFA 2025™, CONMEBOL Copa America™ 2024, UEFA EURO 2024™, Лига Европа на УЕФА и Лигата на конференциите на УЕФА, както и водещото първенство в Бразилия – Brasileirão Betano.



Брандът е и официален партньор на FC Bayern München, както и основен спонсор на Clube de Regatas do Flamengo, Club Atlético River Plate, F.C. Porto и Sporting CP, наред с други водещи футболни клубове.

Kaizen Gaming е призната за водеща компания в глобалната индустрия за спортни залози и игри и е носител на редица отличия, включително „Operator of the Year“ на EGR Operator Awards и SBC Awards 2025.

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