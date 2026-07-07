Министър Керязов отличи Елиза Чолакова след историческия ѝ успех в Световната купа по конен спорт

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетен плакет Елиза Чолакова за историческия й успех в българския конен спорт. Младата състезателка спечели надпреварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база „Фригопан“ в село Царацово край Пловдив.

“Да спечелиш подобно състезание едва на 18 години е доказателство за талант, упорит труд, дисциплина и силен състезателен дух. Тази победа е не само личен триумф, но и значимо постижение за българския конен спорт. Поздравления за теб и за всички, които стоят зад този успех. Убеден съм, че това постижение ще вдъхнови още повече млади хора да изберат спорта и да преследват смело своите мечти. Пожелавам ти още много победи и нови върхове“, заяви министър Керязов.

18-годишната състезателка се превърна в най-младият ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour, преодолявайки без грешка паркура с височина на препятствията от 155 сантиметра. Чолакова финишира за 48.17 секунди и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

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