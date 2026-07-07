Йоана Руменова е на финал на Европейското по модерен петобой до 17 години

Приключи вторият състезателен ден от Европейското първенство по модерен петобой за младежи и девойки до 17 г. в Испания. Нашите момичета се бориха мъжки в изключително силна конкуренция, а България има своя финалист.

Ето и резултатите на нашите националки от квалификациите: Йоана Руменова – Финалист! Йоана направи блестящо представяне в Полуфинал Б и заслужено си осигури място сред най-добрите на финала, класирайки се на престижното 5-о място в групата. Фехтовка: 18 победи / 9 загуби Препятствия: 34.77 сек. Плуване: 1:05 мин. Комбинирана дисциплина: 10:19 мин.

Каролина Димитрова също даде всичко от себе си в Полуфинал Б и завърши на 24-то място, което не ѝ достигна за класиране напред.Фехтовка: 12 победи / 15 загуби Препятствия: 44.89 сек. Плуване: 1:10 мин. Комбинирана дисциплина: 10:31 мин. Никол Тонкова премери сили в Полуфинал А. Тя натрупа ценен международен опит, но не успя да намери място във финалната фаза.Фехтовка: 5 победи / 22 загуби Препятствия: 1:10 мин.Плуване: 1:09 мин. Комбинирана дисциплина: 10:48 мин

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