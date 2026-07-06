Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

Организаторите на колоездачната обиколка на Франция призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния трети етап от надпреварата заради пожарите в южната част на страната.

Планинският етап, дълъг 195,9 километра, започна в каталунския град Гранойерс и ще завърши на около 60 километра от някои от най-опасните пожари в Лез Англ във френския депаратамент Източни Пиренеи. Въпреки че маршрутът няма да бъде променен, организаторите помолиха привържениците и част от официалните лица да стоят далеч от финалните 40 километра.

"Сериозният пожар изисква сериозни мерки за Тура. Молим публиката да не идва на края на състезанието или на финалните километри", написаха от "Тур дьо Франс", цитирани от BBC.

Огънят, който обхваща Източните Пиренеи и е в резултат на екстремните жеги, към момента се овладява. Той обаче принуди над три хиляди души да бъдат евакуирани, след като близо до град Перпинян започна пожар в четвъртък.

Датчанинът Йонас Вингегор има малка преднина на върха на генералното класиране пред действащия шампион Тадей Погачар (Словения), а предишният втори етап беше спечелен от мексиканеца Исак дел Торо.

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