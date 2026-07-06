Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

  • 6 юли 2026 | 16:48
  • 275
  • 0
Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

Организаторите на колоездачната обиколка на Франция призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния трети етап от надпреварата заради пожарите в южната част на страната.

Планинският етап, дълъг 195,9 километра, започна в каталунския град Гранойерс и ще завърши на около 60 километра от някои от най-опасните пожари в Лез Англ във френския депаратамент Източни Пиренеи. Въпреки че маршрутът няма да бъде променен, организаторите помолиха привържениците и част от официалните лица да стоят далеч от финалните 40 километра.

"Сериозният пожар изисква сериозни мерки за Тура. Молим публиката да не идва на края на състезанието или на финалните километри", написаха от "Тур дьо Франс", цитирани от BBC.

Огънят, който обхваща Източните Пиренеи и е в резултат на екстремните жеги, към момента се овладява. Той обаче принуди над три хиляди души да бъдат евакуирани, след като близо до град Перпинян започна пожар в четвъртък.

Датчанинът Йонас Вингегор има малка преднина на върха на генералното класиране пред действащия шампион Тадей Погачар (Словения), а предишният втори етап беше спечелен от мексиканеца Исак дел Торо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

  • 6 юли 2026 | 14:40
  • 351
  • 0
София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

  • 6 юли 2026 | 13:01
  • 474
  • 0
Мексиканец спечели втория етап на Тур дьо Франс

Мексиканец спечели втория етап на Тур дьо Франс

  • 5 юли 2026 | 19:55
  • 1628
  • 1
Първият отбор на НСА стана шампион на шпага за мъже на Държавното първенство във Варна

Първият отбор на НСА стана шампион на шпага за мъже на Държавното първенство във Варна

  • 5 юли 2026 | 18:59
  • 911
  • 0
Девойките на България завършиха 10-и, а юношите 13-и на ЕП по плажен хандбал

Девойките на България завършиха 10-и, а юношите 13-и на ЕП по плажен хандбал

  • 5 юли 2026 | 18:36
  • 481
  • 0
Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

Пловдивчанин спечели петото издание на международния шахматен фестивал "Георги Раковски" в Котел

  • 5 юли 2026 | 18:16
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борац набутва феновете на Левски в клетка

Борац набутва феновете на Левски в клетка

  • 6 юли 2026 | 11:39
  • 22385
  • 188
Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

Очаквайте на живо: Британец на пътя на Григор на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 16:30
  • 2419
  • 0
Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

Боримиров: Левски е по-силен от миналата година

  • 6 юли 2026 | 09:24
  • 20821
  • 57
Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

Белгийската преса за отменения червен картон: 100% корупция, ФИФА убива футбола

  • 6 юли 2026 | 12:11
  • 20101
  • 130
УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

УЕФА също се възмути от решението на ФИФА

  • 6 юли 2026 | 13:05
  • 10847
  • 36
Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

Роналдо посочи големия виновник за неуспеха на Бразилия

  • 6 юли 2026 | 11:26
  • 34371
  • 41