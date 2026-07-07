Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Екипът на Българския олимпийски комитет боядисва сам помещенията си

Екипът на Българския олимпийски комитет боядисва сам помещенията си

  • 7 юли 2026 | 11:18
  • 179
  • 0
Екипът на Българския олимпийски комитет боядисва сам помещенията си

Служителите на Българския олимпийски комитет (БОК) продължават с разчистването на стария инвентар в централата на ул. „Ангел Кънчев“ №4, а днес боядисват и част от помещенията.

Разчистването продължава вече няколко седмици. Това се налага, за да може да продължи процесът на работа в по-нормална среда, информират от БОК.

През месец май, когато новото ръководство влезе в сградата, се видя, че тя е занемарена, не е ремонтирана от години, като не отговаря на нито едно изискване за професионална дейност.

В офиса бяха поканени и журналисти, които видяха с очите си състоянието на офиса. Новото ръководство отправи апел за намирането на нова сграда, която да се превърне в дом на БОК, да съхранява ценния архив на комитета и да е място, на коeто да се развива активна дейност по всички програми, свързани с олимпийското ни движение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Тадей Погачар спечели третия етап от Обиколката на Франция

Тадей Погачар спечели третия етап от Обиколката на Франция

  • 6 юли 2026 | 19:25
  • 2184
  • 0
Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

Организаторите на "Тур дьо Франс" призоваха феновете да не присъстват на финала на днешния етап

  • 6 юли 2026 | 16:48
  • 961
  • 0
Силно начало за България на Европейското по модерен петобой до 17 г.

Силно начало за България на Европейското по модерен петобой до 17 г.

  • 6 юли 2026 | 15:40
  • 550
  • 0
Рекордни стартови джакпоти: Български спортен тотализатор увеличава началните суми в „Тото 2 – 6 от 49“ до 1,5 млн. евро и в „Тото 2 – 6 от 42“ до 250 хил. евро

Рекордни стартови джакпоти: Български спортен тотализатор увеличава началните суми в „Тото 2 – 6 от 49“ до 1,5 млн. евро и в „Тото 2 – 6 от 42“ до 250 хил. евро

  • 6 юли 2026 | 15:36
  • 702
  • 0
Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

Перник ще бъде домакин на Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 години

  • 6 юли 2026 | 14:40
  • 522
  • 0
София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

София е домакин на Евро 2026 по бейзбол за деца до 12 години

  • 6 юли 2026 | 13:01
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 19541
  • 75
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 88321
  • 590
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 73276
  • 137
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 595
  • 1
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 73921
  • 231
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 27730
  • 157