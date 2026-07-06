Силно начало за България на Европейското по модерен петобой до 17 г.

Днес в Понтеверда (Испания) бе даден официалният старт на Европейското първенство по модерен петобой за младежи и девойки до 17 години. Още в първия състезателен ден нашите талантливи представителки Йоана Руменова и Каролина Димитрова ни зарадваха с изключително престижно класиране, завършвайки на 5-о място в крайното подреждане при женските щафети!Нашите момичета показаха невероятна класа и борбеност в отделните дисциплини:

Фехтовка: Безапелационно 1-во място за България! Йоана и Каролина доминираха на пътеката с цели 23 победи, което им донесе актив от 240 точки!

Препятствия (OCR): Отлично преминаване по трасето с време от 1 минута и 21 секунди.

Плуване: Силно представяне в басейна и страхотен резултат от точно 1 минута.

Комбинирана дисциплина (бягане със стрелба): Момичетата дадоха всичко от себе си в бягането и стрелбата, за да запечатат мястото си сред топ 5 на Стария континент.

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