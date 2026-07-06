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Тадей Погачар спечели третия етап от Обиколката на Франция

  • 6 юли 2026 | 19:25
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Тадей Погачар спечели третия етап от Обиколката на Франция

Словенецът Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства спечели третия етап от Обиколката на Франция и поведе в генералното класиране на 113-ото издание на най-голямото колоездачно състезание в света.

Четирикратният шампион в Тура измина дистанцията от 195,9 километра от испанския град Гранойерс до френския Лез Англ за 4 часа, 45 минути и 11 секунди. Съдбата на етапа се реши в последните 250 метра. в които в челото бе групата на претендентите, но в нея никой нямаше отговор за спринта на словенеца, който така записа и 22-рата си етапна победа в Тур дьо Франс.

Втори на 2 секунди остана датчанинът Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк), а трети с равно на неговото време е еквадорецът Ричард Карапас (Едюкейшън-Ийзипоуст).

В генералното класиране Погачар и Вингегор имат равно време, но в утрешния четвърти етап "жълтата фланелка" на лидер в класирането ще премине от Вингегор към Погачар. Трети на 23 секунди е белгиецът Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое).

Във вторник Обиколката на Франция продължава с четвъртия етап - 181,9 километра от Каркасон до Фоа.

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