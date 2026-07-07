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В щангите се опитаха да изгладят различията на среща с министъра

  • 7 юли 2026 | 10:11
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В щангите се опитаха да изгладят различията на среща с министъра

След поредица от срещи, в които търсихме най-добрите решения, днес можем да кажем, че постигнахме консенсус. Вдигането на тежести е спорт с традиции, който винаги е носил на България медали и световна слава. Нашата обща отговорност е да поставим интересите на спортистите ни над всякакви други различия. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на среща със Стефан Ботев и Асен Златев.

През последните седмици министър Керязов проведе поредица от разговори с всички заинтересовани страни, чиято цел беше да се преодолее натрупаното напрежение.

Продължителният период на сериозни конфликти в БФВТ сериозно застрашаваше подготовката на националните състезатели и поставяше под въпрос авторитета на федерацията пред международните спортни организации.

“Бъдещето на спортистите е приоритет, който стои над всякакви вътрешни противоречия”, каза още министърът на младежта и спорта.

Двете страни заявиха готовност за взаимни компромиси, обединяване на усилията и продължаване на разговорите, за  да се гарантира стабилност и да се създадат необходимите условия и спокойна среда за подготовка на националите ни.

На срещата присъства и началника на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.

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