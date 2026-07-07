Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Аржентина - Египет
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 тръгна с победа на ЕвроВолей 2026

България U18 тръгна с победа на ЕвроВолей 2026

  • 7 юли 2026 | 18:50
  • 1151
  • 0

Националният отбор на България за юноши до 18 години започна с победа участието си на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков надиграха връстниците си от Франция, които са настоящите европейски шампиони в тази възраст, с 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19) в първия си мач от Група II на турнира, игран този следобед в залата в Чистерна.

Втората среща за България е срещу Германия утре (8 юли) от 13,30 часа българско време.

В първия гейм най-силното оръжие за България беше блокадата, срещу която съперникът не успя да се справи. От самото му начало българските момчета започнаха да трупат преднина и да я надграждат. Поведоха с 11:6, но това не ги успокои. Французите опитваха всичко, за да се върнат в играта. Тяхното силно оръжие пък беше началният удар. Така частта завърши драматично. България получи геймбол при 24:23 и го спечели. Във втория гейм доминацията беше на Франция. Много бързо преднината на младите "петли" стана 15:6 и в този момент беше ясно, че няма как България да поведе с 2:0. Без проблеми съперникът спечели с 25:18.

Българите дадоха отличен отговор в третата част. Подобно на първия гейм от самото начало дръпнаха в резултата. Блокадата отново работеше отлично. България поведе с 15:10, но Франция намали изоставането си до една точка при 20:19. До края на частта, обаче, младите "лъвове" отново си върнаха играта и спечелиха с 25:21. Най-оспорван беше четвъртият гейм. Франция започна с 3:0, но България обърна до 7:6. От 12:12 започна размяна на точки и никой не успяваше да натрупа преднина. При 18:16 за Франция направихме големия си удар – пет поредни точки! В този момент България показах характер и авансът стана 23:19. Тогава българите направиха точка, която Франция оспорва, но неуспешно. Дойде ред на пет поредни мачбола. Още първия беше успешен – 25:19 и 3:1 за България.

Най-полезни за България станаха Никола Градинаров (2 блока, 57% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +9) и Павел Дженев (4 блока и 50% ефективност в атака - +11) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Франция над всички бе Матео Мрожек с 23 точки (1 ас, 47% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна за успеха.

БЪЛГАРИЯ - ФРАНЦИЯ 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:19)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов, Павел Дженев 14, Никола Градинаров 15, Антоан Веселинов 10, Кристиян Косев 10, Адриан Ганев 6 - Ивайло Донов-либеро (Милко Багдасаров, Даниел Ричу, Петър Антонов 1, Георги Димитров)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ФРАНЦИЯ: Габриел Сисе 2, Шад Жанлис 1, Янис Марион 1, Матео Мрожек 23, Енцо Савали 5, Мартен Роспиде 8 - Коретен Анесе-либеро (Антонен Бонар 12, Жаден Ебане Йон 9, Габриел Манин 1, Аксел Драгичи Георгита, Лилиан Жулиен)

Старши треньор: ПОЛ КУПЕР.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

  • 7 юли 2026 | 15:15
  • 781
  • 0
Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград

Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград

  • 7 юли 2026 | 13:52
  • 945
  • 0
Италия победи Аржентина с 3:1 пред Любо Ганев в Тренто

Италия победи Аржентина с 3:1 пред Любо Ганев в Тренто

  • 7 юли 2026 | 12:47
  • 5087
  • 2
Алесандро Микиелето: Ако всичко върви добре, ще се присъединя към момчетата в Япония

Алесандро Микиелето: Ако всичко върви добре, ще се присъединя към момчетата в Япония

  • 7 юли 2026 | 11:53
  • 533
  • 0
Явор Генов остава в Добруджа 07

Явор Генов остава в Добруджа 07

  • 7 юли 2026 | 11:41
  • 505
  • 0
България (U18) излиза срещу Франция на Евроволей 2026

България (U18) излиза срещу Франция на Евроволей 2026

  • 7 юли 2026 | 11:28
  • 1124
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина 0:1 Египет, Меси с пропусната дузпа и нацелена греда

Аржентина 0:1 Египет, Меси с пропусната дузпа и нацелена греда

  • 7 юли 2026 | 19:00
  • 14525
  • 69
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 11315
  • 9
Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 39492
  • 207
Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

Треньорът, който помогна на Кристиано Роналдо за така желаната титла, поема Португалия

  • 7 юли 2026 | 17:01
  • 11325
  • 6
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Синер с нова победа

  • 7 юли 2026 | 16:20
  • 10167
  • 2
Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

Меси е кошмар за африканските отбори – цифрите говорят

  • 7 юли 2026 | 15:59
  • 3663
  • 22