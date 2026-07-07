Ето кои са потенциалните съперници на Марица в Шампионска лига

• Европейската конфедерация по волейбол (CEV) публикува окончателния списък на регистрираните клубове за европейските клубни турнири през сезон 2026/27, с което станаха ясни и потенциалните съперници на шампиона Марица (Пловдив) в квалификациите на Шампионската лига при жените.
• Регистрираните тимове са 8, поради което първият квалификационен кръг отпада и всички започват директно от втория. Само два отбора ще си осигурят място в груповата фаза на турнира. Жребият ще бъде изтеглен на 15 юли от 13:00 часа българско време в Люксембург.
Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица
Потенциални съперници на Марица:
• Сред възможните съперници на пловдивчанки са:
• Астерикс АВО, Беверен (Белгия)
• Туран, Товуз (Азербайджан)
• Младост, Загреб (Хърватия)
• Фондация Кахасол Андалусия (Испания)
• OK Херцег Нови (Черна гора)
• Порто (Португалия)
• Банка Браник, Марибор (Словения).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google