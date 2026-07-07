Станаха ясни потенциалните съперници на Левски в Шампионската лига

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) публикува окончателния списък на регистрираните клубове за европейските клубни турнири през сезон 2026/27, с което станаха ясни и потенциалните съперници на шампиона на България при мъжете Левски София в квалификациите на Шампионската лига.

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При мъжете в квалификациите ще участват общо 10 отбора, които ще преминат през 3 квалификационни кръга. Само два отбора ще си осигурят място в груповата фаза на Шампионската лига.

Жребият ще бъде изтеглен на 15 юли от 13:00 часа българско време в Люксембург.

Потенциални съперници на Левски

Шампионът на България при мъжете е сред единадесетте отбора, които стартират от първите три квалификационни кръга. Очаква се схемата да предвиди един тим, който да почива в първия квалификационен кръг, като окончателното разпределение ще стане ясно след жребия на 15 юли. Възможните съперници на "сините" са:

• АХ Волей, Любляна (Словения)

• Орион Старс, Дьотинхем (Нидерландия)

• Спортинг, Лисабон (Португалия)

• Младост, Загреб (Хърватия)

• Райфайзен, Хартберг (Австрия)

• Хиласедичи, Баку (Азербайджан)

• OK Напредък, Оджак (Босна и Херцеговина)

• Куутио Хоумс Пафиакос, Пафос (Кипър)

• Фино, Капошвар (Унгария)

• Щип (Северна Македония).

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