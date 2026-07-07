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  3. Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

  • 7 юли 2026 | 15:15
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Общо 105 отбора ще вземат участие в трите европейски клубни турнира по волейбол за мъже през сезон 2026/27. Към тях ще се присъедини и победителят от квалификациите за Купата на Балканската волейболна асоциация (BVA).

Тегленето на жребия за всички кръгове и всички европейски клубни състезания е насрочено за 15 юли в 13:00 часа.

Шампионска лига

БЕЛГИЯ - ГРИЙНЯРД (МААСЕЙК)

ЧЕХИЯ – ВК ЧЕЗ КАРЛОВАРСКО

ИСПАНИЯ – ГУАГУАС (ЛАС ПАЛМАС)

ФРАНЦИЯ – МОНПЕЛИЕ

ФРАНЦИЯ – ТУР

ГЕРМАНИЯ – БЕРЛИН РИСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС

ГЕРМАНИЯ – ЛЮНЕБУРГ

ГЪРЦИЯ – ПАНАТИНАЙКОС (АТИНА)

ИТАЛИЯ – СИР СИКОМА МОНИНИ (ПЕРУДЖА)

ИТАЛИЯ – ЛУБЕ КУЧИНЕ (ЧИВИТАНОВА)

ИТАЛИЯ – РАНА (ВЕРОНА)

ИТАЛИЯ – ТРЕНТИНО ИТАС

ПОЛША – АЛУРОН СМС ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ)

ПОЛША – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН)

ПОЛША – ПРОЕЙКТ (ВАРШАВА)

РУМЪНИЯ – ДИНАМО БУКУРЕЩ

ТУРЦИЯ – ЗИРААТ БАНКАСИ АНКАРА

ТУРЦИЯ – ГАЛАТАСАРАЙ ИСТАНБУЛ

КВАЛИФИКАЦИИ

АВСТРИЯ – РАЙФАЙЗЕН ХАРТБЕРГ

АЗЕРБАЙДЖАН – ХИЛАСЕДИЧИ БАКУ

БОСНА И ХЕРЦОГОВИНА – ОК НАПРЕДАК ОДЖАК

БЪЛГАРИЯ – ЛЕВСКИ СОФИЯ

ХЪРВАТСКА– МЛАДОСТ ЗАГРЕБ

КИПЪР – КУУТИО ХОУМС ПАФИАКОС ПАФОС

УНГАРИЯ – ФИНО КАПОШВАР

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – ЩИП

НИДЕРЛАНДИЯ – ОРИОН СТАРС ДУТИНХЕМ

ПОРТУГАЛИЯ – СПОРТИНГ КП ЛИСАБОН

СЛОВЕНИЯ – АХ ВОЛЕЙ ЛЮБЛЯНА

Купа на ЦЕВ

БЕЛГИЯ – КНАК РьОЗЕЛАРЕ

БЕЛГИЯ – ДЕКОСПАН ВеТе МЕНЕН

БЪЛГАРИЯ – НЕФТОХИМИК 2010 БУРГАС

ЧЕХИЯ – ВК ЛЪВОВЕ (ПРАГА)

ЧЕХИЯ – ЖИХОСТРОЙ ЧЕШКЕ БУДЕЙОВИЦЕ

ИСПАНИЯ – КОНЕКТАБАЛЕАР МАНАКОР

ФРАНЦИЯ – АЛТЕРНА СТАД ПОАТИЕ

ФРАНЦИЯ – ПАРИ ВОЛЕЙ

ГЕРМАНИЯ – ФРИДРИХСХАФЕН

ГЪРЦИЯ – ПАОК СОЛУН

ГЪРЦИЯ – АОНС МИЛОН АТИНА

ИТАЛИЯ – ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ ПИАЧЕНЦА

ИТАЛИЯ – МОДЕНА ВОЛЕЙ

НИДЕДРЛАНДИЯ – ЛИКУРГУС ГРОНИНГЕН

НИДЕРЛАНДИЯ – ДРАЙСМА ДИНАМО АПЕЛДОРН

ПОЛША – СКРА БЕЛХАТОВ

ПОРТУГАЛИЯ – БЕНФИКА ЛИСАБОН

РУМЪНИЯ – ЗАЛЪУ

РУМЪНИЯ – АРКАДА ГАЛАЦ

СЪРБИЯ – ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕЛГРАД)

ШВЕЙЦАРИЯ – ВОЛЕЙ ШЬОНЕНВЕРД

ШВЕЙЦАРИЯ – ВОЛЕЙ АМРИСВИЛ

ТУРЦИЯ – ХАЛКБАНК АНКАРА

ТУРЦИЯ – СПОР ТОТО (АНКАРА)

Чалъндж къп на ЦЕВ

АВСТРИЯ– ХОЛДИНГ ГРАЦ

АВСТРИЯ – ЗАДРУГА АЙХ/ДОБ

АЗЕРБАЙДЖАН – ОРДУ БАКУ

БЕЛГИЯ – ТЕКТУМ АХЕЛ

БЕЛГИЯ – ЛИНДЕМАНС ААЛСТ

БЪЛГАРИЯ – ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ)

БЪЛГАРИЯ– ЦСКА СОФИЯ

ХЪРВАТИЯ – МОК МУРСА ОСИЕК

ХЪРВАТИЯ – РИБОЛА КАЩЕЛА

ХЪРВАТИЯ – МОК ДИНАМО ЗАГРЕБ

ЧЕХИЯ – ДУКЛА ЛИБЕРЕЦ

ЧЕХИЯ – ВОЛЕЙБАЛ БЪРНО

ДАНИЯ – НОРДЕНСКОВ УИФ

ИСПАНИЯ – МЕЛИЛЯ

ИСПАНИЯ – ГРУПО ЕРСЕ РИО ДУЕРО СОРИЯ

ИСПАНИЯ – СИСНЕРОС АЛТЕР ЛА ЛАГУНА

ЕСТОНИЯ – БИГБАНК ТАРТУ

ЕСТОНИЯ – ПЯРНУ ВеЦе

ФИНЛАНДИЯ – АЦ ОУЛУ

ФИНЛАНДИЯ – АКАА ВОЛЕЙ

ФИНЛАНДИЯ – ФОРД ЛЕВОРАНТА САСТАМАЛА

ФРАНЦИЯ – ТУРКОА ЛИЛ МЕТРОПОЛ

ГЕРМАНИЯ – ДЮРЕН

ГЕРМАНИЯ – ХЕЛИОС ГРИЗЛИС ГИЗЕН

ГЪРЦИЯ – ОЛИМПИАКОС ПИРЕЯ

ГЪРЦИЯ – ОФИ КРИТ ИРАКЛИОН

УНГАРИЯ – МАВ ЕЛОРЕ СЕКЕШФЕХЕРВАР

ИЗРАЕЛ – МАКАБИ ЙЕАДИМ ТЕЛ АВИВ

ИЗРАЕЛ – АПОЕЛ МАТЕ-АШЕР АКО

КОСОВО – ФЕРИЗАЙ ФЕРИЗАЙ

ЛАТВИЯ – РОБЕЖСАРДЗЕ/ РИГА

ЛЮКСЕМБУРГ – ЩРОСЕН

ЛЮКСЕМБУРГ – ЛОРЕНЦВАЙЛЕР

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ - СТРУМИЦА СТРУМИЦА

ЧЕРНА ГОРА – БУДУЧНОСТ ПОДГОРИЦА

ЧЕРНА ГОРА – БУДВА БУДВА

НИДЕРЛАНДИЯ – СИМПЛЕКС БАРНЕВЕЛД

НИДЕРЛАНДИЯ – ПРИМА ДОНА КААС ХОЙЗЕН

НОРВЕГИЯ – ТРОМСЬО

НОРВЕГИЯ – ФЬОРДЕ

ПОЛША – ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ

РУМЪНИЯ– КОРОНА БРАШОВ

СЛОВЕНИЯ – ОК и-ВЕНТ МАРИБОР

СЪРБИЯ – КАРАДЖОРДЖЕ ТОПОЛА

СЪРБИЯ – ТАКОВО ГОРНИ МИЛАНОВАЦ

ШВЕЙЦАРИЯ – ШЕНОА ЖЕНЕВА

ШВЕЙЦАРИЯ – ЙОНА

ШВЦ – АКСПО ВОЛЕЙ НЕФЕЛС

СЛОВАКИЯ – СЛОВАН БРАТИСЛАВА

СЛОВАКИЯ – РИКЕР УЙС КОМАРНО

ТУРЦИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ МЕДИКАНА ИСТАНБУЛ

УКРАЙНА – ЕПИЦЕНТЪР-ПОДОЛЯНИ ГОРОДОК

Балканска волейболна асоциация – ПОБЕДИТЕЛ ОТ КУПАТА НА БВА

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