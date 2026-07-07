Обявиха 105-те отбора за мъжките волейболни евротурнири! България е с 4 тима

Общо 105 отбора ще вземат участие в трите европейски клубни турнира по волейбол за мъже през сезон 2026/27. Към тях ще се присъедини и победителят от квалификациите за Купата на Балканската волейболна асоциация (BVA).
Тегленето на жребия за всички кръгове и всички европейски клубни състезания е насрочено за 15 юли в 13:00 часа.
Шампионска лига
БЕЛГИЯ - ГРИЙНЯРД (МААСЕЙК)
ЧЕХИЯ – ВК ЧЕЗ КАРЛОВАРСКО
ИСПАНИЯ – ГУАГУАС (ЛАС ПАЛМАС)
ФРАНЦИЯ – МОНПЕЛИЕ
ФРАНЦИЯ – ТУР
ГЕРМАНИЯ – БЕРЛИН РИСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС
ГЕРМАНИЯ – ЛЮНЕБУРГ
ГЪРЦИЯ – ПАНАТИНАЙКОС (АТИНА)
ИТАЛИЯ – СИР СИКОМА МОНИНИ (ПЕРУДЖА)
ИТАЛИЯ – ЛУБЕ КУЧИНЕ (ЧИВИТАНОВА)
ИТАЛИЯ – РАНА (ВЕРОНА)
ИТАЛИЯ – ТРЕНТИНО ИТАС
ПОЛША – АЛУРОН СМС ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ)
ПОЛША – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН)
ПОЛША – ПРОЕЙКТ (ВАРШАВА)
РУМЪНИЯ – ДИНАМО БУКУРЕЩ
ТУРЦИЯ – ЗИРААТ БАНКАСИ АНКАРА
ТУРЦИЯ – ГАЛАТАСАРАЙ ИСТАНБУЛ
КВАЛИФИКАЦИИ
АВСТРИЯ – РАЙФАЙЗЕН ХАРТБЕРГ
АЗЕРБАЙДЖАН – ХИЛАСЕДИЧИ БАКУ
БОСНА И ХЕРЦОГОВИНА – ОК НАПРЕДАК ОДЖАК
БЪЛГАРИЯ – ЛЕВСКИ СОФИЯ
ХЪРВАТСКА– МЛАДОСТ ЗАГРЕБ
КИПЪР – КУУТИО ХОУМС ПАФИАКОС ПАФОС
УНГАРИЯ – ФИНО КАПОШВАР
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – ЩИП
НИДЕРЛАНДИЯ – ОРИОН СТАРС ДУТИНХЕМ
ПОРТУГАЛИЯ – СПОРТИНГ КП ЛИСАБОН
СЛОВЕНИЯ – АХ ВОЛЕЙ ЛЮБЛЯНА
Купа на ЦЕВ
БЕЛГИЯ – КНАК РьОЗЕЛАРЕ
БЕЛГИЯ – ДЕКОСПАН ВеТе МЕНЕН
БЪЛГАРИЯ – НЕФТОХИМИК 2010 БУРГАС
ЧЕХИЯ – ВК ЛЪВОВЕ (ПРАГА)
ЧЕХИЯ – ЖИХОСТРОЙ ЧЕШКЕ БУДЕЙОВИЦЕ
ИСПАНИЯ – КОНЕКТАБАЛЕАР МАНАКОР
ФРАНЦИЯ – АЛТЕРНА СТАД ПОАТИЕ
ФРАНЦИЯ – ПАРИ ВОЛЕЙ
ГЕРМАНИЯ – ФРИДРИХСХАФЕН
ГЪРЦИЯ – ПАОК СОЛУН
ГЪРЦИЯ – АОНС МИЛОН АТИНА
ИТАЛИЯ – ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ ПИАЧЕНЦА
ИТАЛИЯ – МОДЕНА ВОЛЕЙ
НИДЕДРЛАНДИЯ – ЛИКУРГУС ГРОНИНГЕН
НИДЕРЛАНДИЯ – ДРАЙСМА ДИНАМО АПЕЛДОРН
ПОЛША – СКРА БЕЛХАТОВ
ПОРТУГАЛИЯ – БЕНФИКА ЛИСАБОН
РУМЪНИЯ – ЗАЛЪУ
РУМЪНИЯ – АРКАДА ГАЛАЦ
СЪРБИЯ – ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕЛГРАД)
ШВЕЙЦАРИЯ – ВОЛЕЙ ШЬОНЕНВЕРД
ШВЕЙЦАРИЯ – ВОЛЕЙ АМРИСВИЛ
ТУРЦИЯ – ХАЛКБАНК АНКАРА
ТУРЦИЯ – СПОР ТОТО (АНКАРА)
Чалъндж къп на ЦЕВ
АВСТРИЯ– ХОЛДИНГ ГРАЦ
АВСТРИЯ – ЗАДРУГА АЙХ/ДОБ
АЗЕРБАЙДЖАН – ОРДУ БАКУ
БЕЛГИЯ – ТЕКТУМ АХЕЛ
БЕЛГИЯ – ЛИНДЕМАНС ААЛСТ
БЪЛГАРИЯ – ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ)
БЪЛГАРИЯ– ЦСКА СОФИЯ
ХЪРВАТИЯ – МОК МУРСА ОСИЕК
ХЪРВАТИЯ – РИБОЛА КАЩЕЛА
ХЪРВАТИЯ – МОК ДИНАМО ЗАГРЕБ
ЧЕХИЯ – ДУКЛА ЛИБЕРЕЦ
ЧЕХИЯ – ВОЛЕЙБАЛ БЪРНО
ДАНИЯ – НОРДЕНСКОВ УИФ
ИСПАНИЯ – МЕЛИЛЯ
ИСПАНИЯ – ГРУПО ЕРСЕ РИО ДУЕРО СОРИЯ
ИСПАНИЯ – СИСНЕРОС АЛТЕР ЛА ЛАГУНА
ЕСТОНИЯ – БИГБАНК ТАРТУ
ЕСТОНИЯ – ПЯРНУ ВеЦе
ФИНЛАНДИЯ – АЦ ОУЛУ
ФИНЛАНДИЯ – АКАА ВОЛЕЙ
ФИНЛАНДИЯ – ФОРД ЛЕВОРАНТА САСТАМАЛА
ФРАНЦИЯ – ТУРКОА ЛИЛ МЕТРОПОЛ
ГЕРМАНИЯ – ДЮРЕН
ГЕРМАНИЯ – ХЕЛИОС ГРИЗЛИС ГИЗЕН
ГЪРЦИЯ – ОЛИМПИАКОС ПИРЕЯ
ГЪРЦИЯ – ОФИ КРИТ ИРАКЛИОН
УНГАРИЯ – МАВ ЕЛОРЕ СЕКЕШФЕХЕРВАР
ИЗРАЕЛ – МАКАБИ ЙЕАДИМ ТЕЛ АВИВ
ИЗРАЕЛ – АПОЕЛ МАТЕ-АШЕР АКО
КОСОВО – ФЕРИЗАЙ ФЕРИЗАЙ
ЛАТВИЯ – РОБЕЖСАРДЗЕ/ РИГА
ЛЮКСЕМБУРГ – ЩРОСЕН
ЛЮКСЕМБУРГ – ЛОРЕНЦВАЙЛЕР
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ - СТРУМИЦА СТРУМИЦА
ЧЕРНА ГОРА – БУДУЧНОСТ ПОДГОРИЦА
ЧЕРНА ГОРА – БУДВА БУДВА
НИДЕРЛАНДИЯ – СИМПЛЕКС БАРНЕВЕЛД
НИДЕРЛАНДИЯ – ПРИМА ДОНА КААС ХОЙЗЕН
НОРВЕГИЯ – ТРОМСЬО
НОРВЕГИЯ – ФЬОРДЕ
ПОЛША – ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ
РУМЪНИЯ– КОРОНА БРАШОВ
СЛОВЕНИЯ – ОК и-ВЕНТ МАРИБОР
СЪРБИЯ – КАРАДЖОРДЖЕ ТОПОЛА
СЪРБИЯ – ТАКОВО ГОРНИ МИЛАНОВАЦ
ШВЕЙЦАРИЯ – ШЕНОА ЖЕНЕВА
ШВЕЙЦАРИЯ – ЙОНА
ШВЦ – АКСПО ВОЛЕЙ НЕФЕЛС
СЛОВАКИЯ – СЛОВАН БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ – РИКЕР УЙС КОМАРНО
ТУРЦИЯ – ФЕНЕРБАХЧЕ МЕДИКАНА ИСТАНБУЛ
УКРАЙНА – ЕПИЦЕНТЪР-ПОДОЛЯНИ ГОРОДОК
Балканска волейболна асоциация – ПОБЕДИТЕЛ ОТ КУПАТА НА БВАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google