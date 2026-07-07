Иван Иванов с отлично начало в Нотингам

Иван Иванов стартира с успех участието си на турнир по тенис на тревна настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин, шампион при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналата година, надигра Нилс Вискер (Нидерландия) със 7:6(3), 6:3 за час и 21 минути на корта.

Иванов се нуждаеше от три минипробива в тайбрека за първия сет и реализира втория си сетбол, за да поведе в общия резултат. Във втората част варненецът значително подобри играта си, повеждайки с 5:2 с единствен пробив в шестия гейм. Така той успя да си осигури шанс да сервира за победата и се класира за втория кръг.

Там Иван Иванов, който премина успешно през квалификациите, ще се изправи срещу представителя на домакините Луй Макстед.

С този успех младият българин спечели 7 точки за ранглистата на АТП, в която заема 654-тото място, както и 1215 евро от наградния фонд на надпреварата.

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