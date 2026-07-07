Официално: HEROIC привлече MartinezSa

HEROIC официално привлече Антонио "MartinezSa" Мартинес, както Sportal.bg вече съобщи. 25-годишният испанец пристига от Gentle Mates и за първи път в кариерата си ще играе в англоезичен състав.

MartinezSa заменя Симон "yxngstxr" Бойхе, който се оттегли от титулярния състав, след като в продължение на шест месеца изпълняваше ролята на снайперист.

HEROIC все още има едно свободно място в състава след изваждането на xfl0ud, като се очакват още промени в близките дни.

Снимка: HLTV

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