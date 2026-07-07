Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Струмска слава си връща голмайстора

Струмска слава си връща голмайстора

  • 7 юли 2026 | 14:02
  • 458
  • 0
Струмска слава си връща голмайстора

Струмска слава си връща опитния капитан и лидер Борислав Николов, пише „Пиринспорт“. Николов само преди дни изненадващо бе освободен от Миньор Перник, но бързо си намери нов отбор.

Николов дойде в Миньор Перник през зимата от Марек (Дупница), за който игра във всички 19 срещи през есенния дял на сезон 2025/26 и се отчете с три гола, един от които в турнира за Купата на България.

Той е поливалентен футболист, който може да действа по целия десен фланг, както и зад гърба на нападателя, а със своите 33 години носи опит в отборите си. При нужда е играл дори и като централен защитник.

Борислав Николов има над 300 мача във второто ниво на българския футбол, както и 19 срещи в елита. Той е юноша на Струмска слава, но още в юношеска възраст е привлечен в школата на ЦСКА. Има 1 мач за първия отбор на червените.

След това е преотстъпен на Академик София, а през 2012 година преминава в Марек за 3 сезона. Следва 1 сезон в Радомир и преминаване в Локомотив София.

От 2017 година е в родния си Струмска слава (Радомир), като се превръща в неизменен лидер и капитан на тима през всичките следващи сезони до тази зима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

  • 7 юли 2026 | 09:30
  • 1405
  • 0
Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
  • 1141
  • 2
Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
  • 1465
  • 0
Раздяла в Марица (Милево)

Раздяла в Марица (Милево)

  • 7 юли 2026 | 08:58
  • 809
  • 0
ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

  • 7 юли 2026 | 08:46
  • 1088
  • 0
ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

  • 7 юли 2026 | 08:35
  • 1466
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 27405
  • 145
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 91413
  • 596
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 77956
  • 151
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 2675
  • 16
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 78011
  • 237
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 31473
  • 178