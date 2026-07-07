Струмска слава си връща голмайстора

Струмска слава си връща опитния капитан и лидер Борислав Николов, пише „Пиринспорт“. Николов само преди дни изненадващо бе освободен от Миньор Перник, но бързо си намери нов отбор.

Николов дойде в Миньор Перник през зимата от Марек (Дупница), за който игра във всички 19 срещи през есенния дял на сезон 2025/26 и се отчете с три гола, един от които в турнира за Купата на България.

Той е поливалентен футболист, който може да действа по целия десен фланг, както и зад гърба на нападателя, а със своите 33 години носи опит в отборите си. При нужда е играл дори и като централен защитник.

Борислав Николов има над 300 мача във второто ниво на българския футбол, както и 19 срещи в елита. Той е юноша на Струмска слава, но още в юношеска възраст е привлечен в школата на ЦСКА. Има 1 мач за първия отбор на червените.

След това е преотстъпен на Академик София, а през 2012 година преминава в Марек за 3 сезона. Следва 1 сезон в Радомир и преминаване в Локомотив София.

От 2017 година е в родния си Струмска слава (Радомир), като се превръща в неизменен лидер и капитан на тима през всичките следващи сезони до тази зима.

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